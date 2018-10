Tensión entre los críticos en el plenario de En Marea

El plenario de En Marea se ha tensado nada más empezar porque la organización no ha dejado pasar a varias decenas de personas que, según han explicado, no se han inscrito en tiempo y forma.

El plenario debería haber empezado a las diez de la mañana, pero no se ha podido iniciar, precisamente, porque la dirección no ha dejado tomar parte del mismo a una serie de personas que, según ellos, han intentado participar y no pudieron, aunque recibieron "correos de incidencia".

Ante esta problema los diputados críticos con la dirección de En Marea Antón Sánchez y Luca Chao han intentado mediar defendiendo a los afectados por tal postura.

Luca Chao se ha puesto en la puerta pidiendo a todos que entrasen para no permitir que la coordinadora "pueda robar el plenario" a las bases.

La dirección los dejará finalmente acceder a la reunión, pero no votar.