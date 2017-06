The Temper Trap y Lori Meyers, cabezas de cartel del Atlantic Fest

Con una filosofía similar a la edición inaugural celebrada el pasado año se presenta el Atlantic Fest 2017, que tendrá de nuevo por escenario la A Illa de Arousa (Pontevedra) los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. "Es un festival de día, de corte familiar y que se celebra en un entorno natural privilegiado" y que tendrá a Los Planetas y a The Temper Trap como cabezas de cartel, ha destacado su organizador Antonio Caneda.



"La idea es que igual que un día cualquiera se va al cine, al teatro o a un campo de fútbol tanto los jóvenes como las familias con niños puedan venir un día a un festival a escuchar unos conciertos de música", ha añadido.



Para Antonio Caneda, el festival también se caracteriza por abrir espacios y escenarios tanto a grupos consagrados de la escena nacional e internacional como a bandas gallegas emergentes, en un equilibrio casi del 50 por ciento.



EL CARTEL



En el apartado artístico la actividad central se sitúa el sábado 1 de julio en el escenario ubicado junto a la playa de O Bao. Por allí, desde las doce del mediodía hasta las cuatro de la madrugada pasarán The Temper Trap, Los Planteas, Lori Meyers, Máximo Park, Delorean, L.A., Anni B Sweet, Joe Crepúsculo, Apartamentos Acapulco y Electric Feels.



En la jornada de apertura del festival, la del viernes 30 de junio, Os Amigos do músicos y Rosalía y Raúl Refree actuarán en el auditorio municipal. Habrá además otros tres conciertos repartidos por tascas y bares de la localidad, en los que actuarán Sen Senra, Mounqup y King of the Beach.



La mañana del domingo 2 de julio tendrá como protagonistas a Puma Pumku que actuarán en la plaza de Abastos. En torno al mediodía se sucederán en diversos establecimientos hosteleros los conciertos de Dois, Esposa y Birds are Indie.



`ZONA KIDS`



El recinto central del festival dispondrá de una zona específica para niños en la que a lo largo de la jornada del sábado se desarrollarán diversas actividades como talleres de marionetas y de instrumentos musicales, sesiones de cine infantil y un taller musical de pop.



Al igual que en la pasada edición el festival contará con una zona Galician Tunes en la que se habilitará un espacio para todos los profesionales del sector, ya sean músicos, sellos discográficos, promotoras o festivales. En esta área también se impartirán cursos y charlas a cerca de la industria cultural y tendrán lugar los showcases de algunos artistas emergentes.



ACAMPADA A PIE DE PLAYA



La zona de acampada del Atlantic Fest, a la que tendrán acceso quienes adquieran el abono del festival, estará ubicada en el entorno de la playa de Area de Secada. Para conectar esta zona con el casco urbano de A Illa y el recinto del escenario principal se dispondrán unos autobuses que con un recorrido circular estarán en funcionamiento durante los tres días del festival.



Los abonos ya están a la venta e la web del Atlantic Fest a un precio de 48 euros más gastos de gestión. En caso de adquirirlos el viernes 30 de junio o el sábado 1 de junio en la taquilla del festival su precio será de 55 euros. Los menores de 12 años tienen entrada libre.