Tiran bombas fétidas y pinchan las ruedas a varias ambulancias

Las empresas concesionarias de ambulancias volvieron a sufrir diversos ataques en los vehículos en las últimas horas que obligaron a sustituir muchos de ellos para evitar que el servicio se viera perjudicado por estos actos que califican de "vandálicos" y "sabotaje". Por su parte, el 061 garantiza el servicio de ambulancias tras el inicio este viernes de la huelga.

Entre los incidentes registrados está el lanzamiento de bombas fétidas en la base de la empresa Ambuibérica, en la calle Colombia, en Vigo, y pincharon las ruedas de varias ambulancias, mientras que en Cangas hicieron pintadas en un vehículo. A lo largo de la mañana de ayer continuaron los daños a vehículos en varias localidades del sur de Galicia. Así, en Ourense, le pincharon las cuatro ruedas a una ambulancia asistencial del 061, mientras que en Pontevedra también ocasionaron desperfectos en un vehículo, en el Hospital Montecelo. También hubo sabotajes en una ambulancia del programado que estaba aparcada en el Hospital do Salnés.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, exigió a las empresas que "cumplan lo establecido" en el contrato firmado con la Xunta, porque no recogía bajadas salariales. En este sentido, tachó de "injustificable que las empresas no cumplan lo establecido", porque los intentos de rebajar el salario de los trabajadores hasta en un 10%, "no estaban en el acuerdo con la Xunta".