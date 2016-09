Unha decena máis de festivais de música celebrados en España concorren aos III Premios Fest. Así, en total 155 festivais serán candidatos a alzarse con algún dos 17 galardóns propostos nesta edición e que se entregarán o 26 de outubro nunha cerimonia no marco do BIME Live de Bilbao.



As comunidades autónomas con maior representación son Andalucía e Cataluña, ambas as dúas con 22 festivais inscritos. Ségueos de preto Madrid, a comunidade autónoma que máis aumentou en número de festivais respecto ao ano anterior pasando de 12 a 21. Despois sitúase Galicia con 18, Comunidade Valenciana con 15, Castilla e León con 13, País Vasco con 10, Canarias con 7, Murcia e Aragón con 6, Extremadura con 4, Castilla La Mancha con 3. Con dous festivais Navarra, Baleares e Asturias, cun La Rioja e Cantabria.



Os datos obtidos a través das inscricións desta edición reflicten a boa saúde do sector: máis de 4.600 artistas actuaron en directo para desfrute de 3.570.484 asistentes, e xeráronse entorno a 20.000 postos de traballo directos.



ABERTO O PRAZO DE VOTACIÓN



O prazo de votación permanecerá aberto ata o 9 de outubro. Os mellores festivais serán elixidos pola combinación de público, que pode rexistrar os seus votos a través de premiosfest.com e dun xurado profesional composto por destacados xornalistas e representantes da Industria da Música.



"Premios Fest é o único recoñecemento en España dedicado aos Festivais de Música. Marca de calidade do sector e encontro anual dos promotores de festivais. Un proxecto con capacidade para medir o pulso á Industria, grazas á recollida anual de datos e a súa análise. Ademais de formar e informar, participando no Congreso de Festivais que celebra en BIME", explica o comunicado.