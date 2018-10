Los opositores de Correos tendrán que repetir el examen por un descontrol en las aulas

Un total de 381 personas que se presentaron a las oposiciones de Correos en Santiago de Compostela tendrán que repetir el examen por descontrol en el acceso al aula A de la Facultade de Económicas, que provocó que varios aprovechasen para copiar.



De ello ha informado el secretario provincial de Correos de A Coruña, Miguel Fraga, quien explica hubo "problemas en el control de acceso" al aula, lo que dio lugar a que "los organizadores tuviesen que repasar quiénes habían entrado en el aula porque no coincidía el número de examinados con exámenes", de forma que "se armó barullo, la gente estaba un poco revolucionada y algunos se pusieron a copiar".

Las quejas de los trabajadores provocaron que los sindicatos solicitasen la repetición de este examen, ya que "no se realizó en las condiciones que debería".

Por ello, este martes el Órgano de Selección en Madrid ha resuelto que las personas de las que está debidamente acreditado que estaban presentes en esa aula deberán ser examinados de nuevo. Para ello, se aprovechará la convocatoria extraordinaria --para la que aún no hay fecha-- por la que se examina a gente que pudiese asistir a la oposición por motivos justificados como un accidente o muerte de un familiar.



Ahora se informará individualmente a cada una de esas 381 personas de la fecha en la que se realizará el nuevo examen, todavía pendiente de determinar.



Por su parte, Correos ha informado de que esta incidencia solo afectó a una de las 35 aulas en las que se realizaron exámenes en Santiago --hubo cerca de 5.500 opositores en Compostela de un total de casi 7.000 en Galicia--.

Movilizaciones

En otro orden de cosas, Comisiones Obreras (CCOO), junto a la Unión General de Trabajadores (UGT), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Sindicato Libre, con el 85% de la representación en Correos, ha anunciado este martes la reanudación e intensificación de las movilizaciones en la empresa postal pública, a través de tres huelgas previstas para el 30 de noviembre, 21 y 26 de diciembre y concentraciones en las subdelegaciones del Gobierno de las capitales autonómicas, entre el 5 y el 16 de noviembre.



A través de un comunicado de prensa, las organizaciones sindicales han informado de que esta intensificación de movilizaciones, huelgas y paros parciales será llevaba a cabo como consecuencia de la "falta de respuestas" que consideran han mantenido el Gobierno, Hacienda, Fomento, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la propia dirección de Correos.



Los sindicatos, que ya iniciaron movilizaciones en junio, han denunciado que la situación de Correos es "insostenible" al presentar unas cuentas en números rojos motivadas por el "brutal" recorte en la financiación al servicio postal público de 180 millones de euros en los dos últimos años, un déficit en sus cuentas de 230 millones de euros y al no contar con un plan de empresa que permita incrementar sus ingresos.

Las organizaciones han señalado que todo ello queda agravado con la "severa" reducción de 15.000 trabajadores menos en los últimos ocho años.

Asimismo, han afirmado que existe una regulación colectiva "bloqueada" desde hace cinco años, en la que la plantilla no solo se ha visto mermada sino que ha sufrido recorte de salario y desregulación de las condiciones laborales, "como prueba el 35% de eventualidad y el 22% de tiempo parcial", han apuntado.



Además, han destacado que la ciudadanía es otra de las "grandes afectadas" por los recortes a los que se le está sometiendo a Correos, a causa del deterioro del servicio y los retrasos en la entrega de cartas, paquetes, notificaciones.



Por otro lado, han advertido de que si el Gobierno no abre el proceso de diálogo y negociación para dar soluciones "concretas" para dotar a Correos de un plan de prestación con "suficiente" financiación, el cual permita la diversificación y el aumento de los ingresos, así como un convenio y acuerdo colectivos que recojan más empleo, salario y regulación de derechos, la movilización no solo se intensificará en otoño, sino que se prolongará a lo largo de 2019.