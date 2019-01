Los trabajadores rechazan las propuestas de Alcoa al no permitir continuar con las fábricas

La comisión negociadora en representación de los trabajadores de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés ha rechazado las propuestas presentadas por la multinacional por no dar "ninguna posibilidad de continuar con las fábricas", según informan. En un comunicado, le reprochan también no mostrar "el menor síntoma de interés" por las que la representación sindical les hizo llegar.



Al respecto, explican que, durante la reunión celebrada este jueves, la representación de los trabajadores presentó una contrapropuesta a la de la empresa, que planteó despidos para dos tercios de ambas plantillas a partir del 15 de enero, según informaron los comités.



En la propuesta de los trabajadores, instaban a la multinacional "a valorar el impacto económico del cierre de las dos empresas y a provisionar dicha cuantía para ser entregada al Gobierno del Estado español, cediéndole al mismo tiempo la titularidad de las dos empresas".



"Para que, junto con los gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia y los respectivos comités de empresas, pueda buscar sin presión alguna otro productor que se haga cargo de las mismas", explican.



Sin embargo, tras un receso para que la representación de la empresa pudiera estudiar la propuesta, ésta, según la representación de los trabajadores, les contestó que estaban "muy lejos en cuanto a las propuestas presentadas por las dos partes" y que la de la representación sindical no era "real".

Vacantes en San Cibrao

Por otra parte, explican que desde la empresa se les hizo "una contrapropuesta a la presentada inicialmente", con la inclusión de una serie de "matices". En concreto, informan, "despejar vacantes" en la planta de San Cibrao (Lugo), en concreto en Aluminio Español, "ofreciendo la posibilidad de prejubilaciones a los trabajadores/as de 57 años o más a 31 de diciembre de 2018".



"Dichas vacantes serían cubiertas por trabajadores/as de A Coruña y Avilés, con una incidencia de recolocación de hasta 50 empleados". "Las personas con mayor antigüedad y que no lleguen a dicha edad prejubilable tendrán prioridad para la ocupación de dichas vacantes. La distribución sería equitativa para las dos plantas", explican desde la representación de los trabajadores.



Además, se plantearon "prejubilaciones obligatorias para trabajadores/as de Avilés y A Coruña de entre los 57 y los 63 años de edad a fecha 31 de Diciembre de 2018". "Esta medida afectaría a un total de 22 empleados", apuntan.



En el comunicado suscrito por los comités de Avilés y A Coruña, indican que la comisión negociadora de los trabajadores "tras valorar internamente la propuesta de la compañía, en la que no se expone ninguna posibilidad de continuar con las fábricas tal y como las conocemos actualmente", acordó rechazar "rotundamente" los términos de la propuesta.