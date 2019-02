Trabajadores de Vodafone se han concentrado en A Coruña, ante la oficina de la plaza de Pontevedra, para expresar su rechazo al ERE presentado por la empresa y que en Galicia afectará a 41 empleados.



A la protesta, han asistido los diputados de En Marea Manuel Lago y Antón Sánchez. Este último ha instado a la Xunta a negociar con la empresa y a no ser "inútil a la hora de defender los intereses de los trabajadores", ha dicho cuestionando su papel ante el cierre o despidos también en otras empresas.



Dentro de un calendario de movilizaciones a nivel nacional, los trabajadores se han concentrado bajo el lema `No a los despidos en empresas con beneficios`.



Tanto el presidente del comité de empresa en A Coruña, Bernardo Fernández, como el secretario del comité, Pedro Amigo, han criticado que la empresa no esté abierta "a nada". "A ninguna propuesta", han lamentado cuestionando, entre otros aspectos, que no se abra una negociación.



Además, han reprochado que no se plantee tampoco "la posibilidad de salidas voluntarias". "Todas serían forzosas, seleccionados por ellos", ha dicho el presidente del comité sobre los despidos. Asimismo, han considerado que sería necesario "discutir el número de salidas", que han considerado "exagerado".



Por otra parte, han puesto en duda que la nueva estructura que plantea la empresa a partir del 31 de marzo implique mejoras. Al respecto, han tildado de "idealista" el plan dada la actual carga de trabajo y el número de horas extras que, según han dicho, se están realizando y, en algunos casos, "sin cobrar".

Apoyo de En Marea

Mientras, el viceportavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Antón Sánchez ha señalado que los 41 despidos "se suman" a otros "181 trabajadores" despedidos en los últimos años.



Así, ha argumentado que Vodafone busca "precarizar a los trabajadores cuando los beneficios empresariales en este país siguen creciendo". "Y se pretende una recentralización del trabajo, se pierden trabajos en Galicia y se crean en Madrid", ha criticado.



Frente a ello, ha dicho que hay una Xunta "inútil a la hora de defender los intereses de los trabajadores" tanto en esta empresa como otras como Vulcano o Isowat, ha citado, entre otros ejemplos.



Antón Sánchez ha recordado que Vodafone tiene "contratos importantísimos" con la Xunta. Por ello, ha anunciado que demandarán al Ejecutivo gallego, a través del Parlamento, "que ejerza" como gobierno y establezca "un diálogo" con la compañía. "No se puede permitir que utilice el dinero de los gallegos para destruir empleo en Galicia", ha recalcado.