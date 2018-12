Os traballadores de Alcoa piden "un paso firme e contundente" ao Goberno

Traballadores das fábricas de Alcoa na Coruña e San Cibrao, en Cervo (Lugo), xunto cos de Avilés (Asturias), protagonizan este mércores unha marcha para esixir ao Goberno que dea "un paso firme e contundente" que evite o peche das plantas coruñesa e asturiana.

Están a levala a cabo esta mañá no marco dunha xornada de folga nas tres plantas e nunha mobilización coa lema `Xuntos por unha solución`.

A protesta está a consistir nunha `marcha pola industria do aluminio`, con saída esta mañá desde Ribadeo, no caso dos traballadores galegos, e desde Castropol no dos asturianos, segundo explicou a Europa Press Juan Paseiro, membro do comité de empresa da Coruña.

Unha vez que ambas marchas conflúan na ponte de Vegadeo, desprazaranse á praza do concello, onde despregarán unha pancarta contra o peche das fábricas da Coruña e Avilés e para esixir unha "solución".

Da fábrica da Coruña, saíron tres autobuses, mentres que da de San Cibrao fixérono outros dous. A eles, sumáronse traballadores que acudiron no seu coche particular e outras persoas alleas ás plantas, pero que están a apoiar as mobilizacións coa súa presenza.

"Xesto de unión"

En declaracións a Europa Press, Juan Paseiro, membro do comité de empresa da Coruña, manifestou que buscan evidenciar un "xesto de unión" entre o tres cadros de persoal, que secundaron unha folga de 24 horas no caso dos centros da Coruña e Avilés e un paro de 06,00 a 22,00 horas no de San Cibrao.

Tamén sinalou que o seu obxectivo é reclamar ao Goberno "que dunha vez espabile e dea un paso firme e contundente para impedir o peche das plantas", afirmou o representante de UGT no comité. "Non se pode permitir que unha multinacional se ría de todo un país", engadiu.

Así, sobre o período de consultas do ERE extintivo presentado pola empresa para as plantas da Coruña e Avilés, cun prazo de negociación que termina o 27 de decembro, dixo que a dirección de Alcoa non está a buscar "solucións" e que tampouco mostrou vontade de "retirar o expediente de regulación".

"Europa permite facer cousas", lembrou ao Goberno en alusión a medidas aplicadas en países como Italia ou Francia. "E a Constitución tamén", engadiu en referencia á posibilidade de intervir a empresa exposta polo comité de empresa da planta coruñesa.