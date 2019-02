Tráfico y Seguridad Marítima para calibrar el interés de Feijóo

A finales de enero, en una comisión en el Parlamento de Galicia en la que no se esperaba grandes titulares informativos, el PP votó a favor de una iniciativa del BNG para solicitar al Gobierno central "las competencia ya reclamadas hace diez años y las nuevas que la Xunta considere convenientes". Sucedió por sorpresa y quizá sin conseguir el efecto deseado en unos tiempos en los que la dirección del PP nacional no oculta sus intenciones recentralizadoras desde la llegada de Pablo Casado a Génova.

En el marco de la negociación presupuestaria en la que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita el apoyo del nacionalismo y del independentismo vasco y catalán, los populares gallegos creyeron descubrir una rendija para erosionar al Ejecutivo central por el maltrato a Galicia con unas cuentas en las que la inversión interanual territorializada cae un 19% por la finalización de las obras del AVE. La Xunta regresaba a la senda del enfrentamiento con la Moncloa, como sucedió en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el PSOE encontró en el interés de Feijóo por asumir nuevas responsabilidades después de dos legislaturas y media con el casillero en blanco, la disculpa para justificar el traspaso de 37 nuevas competencias al País Vasco.

Contradicciones

El PPdeG ya se había posicionado a favor del traspaso de la autopista AP-9 a Galicia, pero abundar en el autogobierno contradice el discurso del partido en Madrid. El presidente Feijóo se dio prisa para deshacer el enredo, pero ya era tarde. Afirmó que "España non está para facer transferencias ás comunidades autónomas pola deslealdade de Cataluña" y que sólo lo pedía por si los catalanes o vascos se beneficiaban con más autogobierno en la negociación. El PPdeG encendió otra vez, quizá sin pretenderlo, un debate competencial al que llevaba dos décadas poniendo sordina.

Así, las fuerzas de la oposición han aprovechado la oportunidad para aclarar el interés real de Feijóo en asumir nuevas competencias. Luís Villares, portavoz de En Marea, cree que ejercerá de "presidente veleta ao que o traxe de autonomista duroulle pouco porque Abascal e Casado deberon darlle o toque".

Mientras Feijóo aceleró su agenda del viaje institucional a Estados Unidos para acudir a la manifestación del domingo en Madrid –en la que también estarán Pablo Casado, Abert Rivera y Santiago Abascal– "por una España unida", esta semana tendrá que posicionarse en el Pleno de la Cámara sobre el traslado de la gestión de tráfico que plantean los socialistas gallegos, y sobre una proposición de ley para reclamar la seguridad marítima, que presentó el BNG. Para el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, quedará patente "a alerxia ao autogoberno do presidente da Xunta". Ana Pontón, portavoz del BNG, considera a Feijóo "un incompetente para defender os intereses do país". Pedro Puy, portavoz parlamentario del PPdeG, considera que el debate abierto "é unha cortina de fume para tapar o maltrato do Goberno a central a Galicia nos orzamentos".

Losada tiende la mano de Pedro Sánchez

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, afirma que Pedro Sánchez está dispuesto a poner sobre la mesa de negociación los traspasos que reclame la Xunta, siempre y cuando la petición se encuadre en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. La petición de competencias para controlar el tráfico, que permitiría cumplir con el desarrollo de la ley de la Policía Autonómica, y las de seguridad marítima serán abordadas en próximo pleno de la Cámara gallega a petición de las fuerzas de la oposición. Javier Losada sugiere a Feijóo "que aclare si quiere o no nuevas competencias". La votación del PP a favor de una iniciativa del BNG para aumentar el techo competencial a finales de enero y la posterior rebaja en las aspiraciones han permitido contraatacar a Javier Losada.