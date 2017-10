Un tramo de la autovía Vigo-Porriño, de nuevo el más peligroso de España

La autovía Vigo-Porriño A-55 continúa teniendo el tramo de carretera que contabiliza un mayor número de accidentes y víctimas de toda la red viaria estatal, aunque ha cambiado el punto concreto. Así se desprende del informe de la Asociación Europea de Automovilista (AEA), que destaca se trata del kilómetro 12 de la A-55, a la altura de Mos (antes se señalaba el 10), que sigue ostentando, un año más y ya van cuatro consecutivos, el récord nacional de siniestralidad con 110 accidentes y 189 víctimas para el período comprendido entre 2011 y 2015, el último certificado. El único dato positivo es que no habido muertos y la mayoría de los choques tienen consideración leve debido a los controles de velocidad (a 60) y los radares. No obstante, la A-55 no se baja del pedestal: en los últimos cuatro informes de la AEA aparece en primera posición. Se refieren a los períodos 08/12, con 108 accidentes y 164 víctimas; 09/13, con 99 y 149 respectivamente y 10/14, donde sumaron 94 colisiones y 135 personas accidentadas de diversa consideración. El documento destaca además la intensa media diaria de circulación de la A-55, que no baja de 51.176 vehículos según el último control, lo que añade mayor riesgo.

En el otro extremo, la AEA destaca que entre los 40 tramos de autopista de peaje de mayor peligro, el vial de entrada a Vigo de la AP-9, desde Chapela al centro, sería el menor índice con "sólo" 23 accidentes y 34 víctimas entre 2011 y 2015 pese a su tráfico, que alcanza los 52.251 vehículos al día. Es decir, pese a tener más densidad que el Vigo-Porriño, las posibilidades de un accidente son cinco veces menores.

España cuenta con una red de 166.003 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.329 están gestionados por la Administración central (el 51,2% del tráfico); 71.324 de las comunidades (el 43% del tráfico) y 68.349 de las diputaciones (con el 5,8%). Además, hay otros 489.698 de carreteras interurbanas gestionadas por los ayuntamientos. De la totalidad de la red, 17.021 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), siendo España el que dispone de una mayor longitud de este tipo de vías de toda la UE, seguido por Alemania.

El informe elaborado por la organización de defensa de los conductores AEA, señala que “a pesar de haberse mantenido estable el Índice de Peligrosidad Medio de las carreteras españolas, han aumentado los tramos en los que se supera en más de diez veces la media nacional. El año pasado aparecieron 140 puntos frente a los 190 localizados ahora. “Y este hecho evidencia -en opinión de AEA- que la reducción presupuestaria destinada al mantenimiento de las carreteras está afectando negativamente a la seguridad vial”.

El kilómetros 33 de la AP-41, a la altura de La Sagra en Toledo, es el tramo de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (108,5), superando 19 veces el índice nacional medio. El que más accidentes y víctimas ha contabilizado, el 161 de la AP-7, en Barcelona, con 81 accidentes y 108 víctimas, la mayoría heridos leves (105).