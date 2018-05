Los trenes turísticos ofrecen doce rutas de interés en Galicia

La nueva edición de los trenes turísticos de Galicia, que recorren zonas de interés por las cuatro provincias gallegas, suman dos nuevas rutas, una por los monasterios y otra por la Ribeira Sacra esta vez por el Miño, además de incorporar visitas teatralizadas en la Ruta do Viño Monterrei, la Ruta dos Viños do Ribeiro y Rías Baixas y la Ruta Lugo Romano. Es la sexta edición de unas rutas temáticas que potencian el uso del tren y que el año pasado utilizaron viajeros de 17 países y de toda España. El 98% dijo que recomendaría los viajes.

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro presentó ayer en la estación de Guixar esta oferta turística, de la que destacó la gran acogida que está teniendo con una ocupación superior al 86% el año pasado y con varios de los itinerarios que se agotaron.

Hasta 12 itinerarios recorrerán las cuatro provincias de primavera a otoño (del 2 de junio al 27 de octubre) con un total de 56 salidas durante los fines de semana. Por primera vez, también habrá teatralizaciones a cargo de personajes que descubrirán la historia de los lugares que atraviesan.

En el caso de la nueva Ruta dos Mosteiros, se podrá visitar: el pazo de Oca y sus jardines de camelias, en A Estrada (Pontevedra); el de Carboeiro, en Silleda (Pontevedra); el de Oseira, en San Cristovo de Cea (Ourense); y el de Vera Cruz, en O Carballiño (Ourense). Los participantes terminarán la jornada en el balneario de Caldas de Partovia, en O Carballiño.

Por su parte, la Ruta do Viño da Ribeira Sacra do Miño complementa a la ya existente en el río Sil. En su recorrido se pasará por Monforte y Chantada, el Ecomuseo Arxeriz (O Saviñao), además de un paseo en catamarán por el Miño, con el cierre de la jornada en la bodega Vía Romana.

Por su parte el Tren Peregino, que alarga un día más su trayecto, partirá en agosto desde Madrid para recorrer el Camino portugués. En total serán seis días y cinco noches y permitirá obtener la Compostela.

Además, continúan los recorridos de: Ruta dos faros, Ruta polos Pazos e Xardíns Históricos de Galicia, Ruta do Viño da Ribeira Sacra do Sil, Ruta dos Viños da Ribeira Sacra e de Valdeorras, a Ruta do viño das Rías Baixas, a Ruta dos Viños do Ribeiro-Rías Baixas, a Ruta do Viño Monterrei, a Ruta da Lamprea, a Ruta Lugo Romano e a Ruta Ourense termal y Versalles galego.

Las entradas, que se pusieron ayer a la venta, tienen un precio por ruta de 40 euros para adultos (con descuentos del 15% para grupos de 10 o más adultos) y 20 euros para los niños con edades entre los 3 y los 13 años. Los billetes se pueden adquirir a través de web de Renfe. Además, se puede encontrar toda la información en la web de Turismo de Galicia o en el teléfono 912 555 912 de la Central de Reservas de Trenes Turísticos. Incluyen también las ya tradicionales visitas guiadas y los traslados en autobús cuando sea necesario.