Udyco di que con Miñanco "volveron os de sempre"

O inspector xefe da Unidade de Delincuencia e Crime Organizado --Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco)-- asegurou que a `Operación Mito`, na que foron detidas unhas 40 persoas no conxunto do Estado entre as que se atopa José Ramón Prado Bugallo, máis coñecido como Sito Miñanco, é a "excepción que confirma a regra" na actual loita contra a droga en Galicia. "Non deixa de ser como ao final ten que volver unha persona dos 80-90 para facer algo como é dominar o proceso; en ninguén dos mozos vimos iso", afirmou.

O alto mando policial analizou a última operación que volveu a salpicar a Galicia con rexistros en distintos puntos da Comunidade, con Cambados (Pontevedra) como punto neurálxico e cunha decena de arrestos, entre os que tamén se atopan o fillastro de Laureano Oubiña e unha filla de Sito Miñanco.

O inspector xefe da Udyco manifestou que, aínda que redes como a que se atacou policialmente "parecía que non existían" (en Galicia), esta situación "non debe levar agora a modificar o discurso": "Se tal, matizalo, pero nós con carácter xeral, seguimos diagnosticando que aquí segue en vigor a figura do narcotransportista". É dicir, hai "grupos na ría de Arousa que con carácter xeral non teñen o nivel de actividade da época de Sito Miñanco, o que é dominar o proceso", expuxo.

"Temos que ver este episodio como algo dos de sempre", insistiu o inspector xefe, quen apuntou que actualmente hai unha "atomización que leva á especialización". E explícase: "O que se ofrece (en Galicia) son determinados servizos, sobre todo derivado do noso saber mariñeiro e iso cóbrase en especie; `teño unha infraestrutura, son un bo piloto de planadoras, teño unha lancha e oferto ao mellor ofertante, e hoxe traballo contigo e mañá con outro`".

Isto podería "explicar" que haxa distintas `familias` de narcotraficantes que traballen nunha mesma rede; pero sobre a detención do fillastro de Oubiña nun caso no que estivo vinculado Miñanco, deslizou as súas dúbidas sobre que tivesen unha "relación tan potente". "Unha cousa é que se detivese e outra que tivesen relación", manifestou, respecto diso do que quixo matizar que el non coñece en detalle este caso concreto --que se dirixiu desde Madrid--.



Violencia "moderada" e "contactos"

O inspector xefe de Udyco recoñeceu que a "violencia" entre "grupos" dedicados á droga, que "a houbo" --remarcou--, "quedou bastante disimulada ou oculta" no caso de Galicia. "Nalgúns casos nin nos decatamos oficialmente", sinalou, porque "este mundo funciona así".

Dito o cal, e aínda que subliñou que "non se debería asumir" ningunha violencia, manifestou que o nivel se podería definir como "moderado" na Comunidade. "Non deberiamos asumir nada, pero dentro do mundo do que hai, do que se está movendo, mantívose máis ou menos moderada (a violencia)", apuntou.

Preguntado por se hai os recursos necesarios para vixiar aos narcotraficantes e a persoas como Sito Miñanco, que estaba en réxime de semilibertade cando foi arrestado nun gran operativo, o inspector xefe chamou a atención sobre o feito de que "vixiar a unha persona require moitos recursos e, á parte, hai un plus: son persoas que saben perfectamente que poden estar a ser vixiadas, co cal adoptan determinadas medidas de seguridade".

Doutra banda, indicou que, cando se leva a cabo un operativo como a `Operación Mito`, nese momento as forzas e corpos de seguridade "fan un dano importante". "Que iso sexa suficiente e impídalles retornar ou que lle quedaron outros bens que mesmo lles poidan servir?", enunciou; "sempre" existe esa posibilidade porque, "ao final, a clave son os contactos e os contactos non os desmantelas", contestou.

Destrucción da droga

Sobre as aprehensións, o xefe de Udyco Galicia destacou que a actual lei permite destruír a droga con maior rapidez e certificou que hai controis suficientes para que non volvan ao mercado. "Por suposto que si, faltaba máis!", salientou, antes de asegurar que o que "interesa é destruíla canto antes", porque "é un risco tela aí" e, coa última modificación legal, pódese facer simplemente con que haxa silencio administrativo xudicial.

Con todo, expresou que a lei non permite o comiso de todos os bens de forma inmediata aos investigados por narcotráfico, como piden asociacións de loita contra a droga. "É un pouco complicado porque estarías a anticipar que esa persona vai saír condenada", argumentou.

En canto ás poxas dos bens incautados e preguntado por se ten constancia de que haxa persoas que non acudan a elas por medo, o inspector xefe sinalou que non se viu "ese problema". Respecto diso, asegurou que non se recibiron "denuncias" deste tipo.

"Garavanzos negros" e educación

Preguntado polos controis internos nas forzas de seguridade que garantan que non haxa chivatazos a redes de narcotráfico, o inspector xefe de Udyco defendeu os "mecanismos" existentes para evitar calquera caso deste tipo, aínda que admitiu que "ningunha institución está libre dun garavanzo negro".



"Pero creo que os garavanzos negros estiveron nuns límites moderados. Oxalá non houbese nada e que houbese cero. Pero a propia institución tivo os seus mecanismos (de resposta). Aquí non se tapou nada", dixo con contundencia, antes de rematar que se puxeron as medidas correctivas "cando houbo e sóubose".

Así as cousas, o mando policial concluíu que "a loita contra a droga ten que ser integral". "A pata policial é unha pata", apuntou, tras sinalar a relevancia da educación e a necesidade de actuar de forma "integral".

"Se ninguén demandase droga, o tema estaría liquidado. Se ninguén quixese comprar cocaína e heroína, pechábase o negocio", evidenciou o xefe de Udyco.



"Singularidade" de Galicia

Na conversación, e ao ser interpelado pola situación do crime organizado en Galicia, o xefe de Udyco manifestou que "a singularidade" na comunidade dentro dos delitos deste tipo é o "narcotransporte", de cocaína, cos clans da ría de Arousa.

Neste sentido, explicou que a Comunidade galega é "ruta" para a entrada da droga por "circunstancias históricas", porque está na fachada atlántica, fronte a América. Non en balde, lembrou, a primeira viaxe que se lembra desde o Cono Sur "acabou en Baiona", en referencia a `La Niña`, unha das carabelas que fretou Cristóbal Colón.