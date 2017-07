UGT e CC.OO. asinan un acordo coa Xunta sobre cláusulas sociais para os novos convenios

Xunta e as seccións do transporte de viaxeiros por estrada de UGT e CC.OO. asinaron, tras máis de cinco horas de reunión, un acordo sobre as cláusulas sociais dos novos convenios deste servizo do que se desmarcou a CIG, ao rexeitar que a Consellería de Infraestruturas retirase do texto a prohibición de contratar por ETT (empresa de traballo temporal) aos acompañantes de autobús escolar.

"Chegamos ás máximas posibilidades legais", destacou, en declaracións aos medios de comunicación ao termo do encontro, a titular do departamento autonómico, Ethel Vázquez, quen defendeu que o acordo outorga "plenas garantías para as condicións laborais e a estabilidade" de todos os traballadores, incluídos os acompañantes e tamén no referido a a experiencia.

Pola súa banda, en declaracións a Europa Press, o portavoz da central nacionalista Xesús Pastoriza explicou que a CIG pediu "tempo" ao ver que a Xunta modificaba a redacción e "deixaba algo moi abstracto" neste punto. "Eles dixeron que agora ou nunca, e nós con chantaxes non funcionamos. Nun futuro, se así o din as asembleas, adherirémonos", expuxo.

E é que este martes ás 9,00 horas, coincidindo coa sétima xornada de folga de autobuses en Galicia, as principais estacións da comunidade volverán acoller asembleas de traballadores para estudar as medidas adoptadas ata agora e as que o sector debe seguir a partir de agora. "As asembleas van dar a medida, se o asinado está ben asinado ou se non o está", anticipou Pastoriza.



"ENORME CALADO SOCIAL"

O documento subscrito por Infraestruturas, UGT e CC.OO. este luns ten como base aquel en o que ambas as partes avanzaran o pasado venres, pero ao que aínda lle faltaban flocos nos que o departamento de Vázquez e os representantes sindicais traballaron este luns.

Un "importante acordo" con "medidas de enorme calado social" para "garantir o emprego e dar estabilidade" ao sector, en palabras da conselleira, que este martes comparecerá no pleno do Parlamento galego a partir das 13,00 horas.



CONFLITO

O sector dos autobuses de Galicia afronta un conflito con varias xornadas de folga desde o pasado 20 de xuño, despois de que a Administración autonómica presentase a primeira fase do seu plan de reordenación das liñas.

A crise afunde as súas raíces en marzo de 2016, cando o Tribunal Supremo anulou a prórroga das concesións de autobuses de liña regular que o Goberno galego impulsou en 2009.

Agora que debe volver adxudicar a maior parte das concesións, a Xunta pretende tamén reestruturar boa parte das liñas, cunha integración do transporte escolar no regular en zonas do rural onde o servizo é deficitario.

Este é o punto que motivou o principal rexeitamento por parte do sector, que temía unha perda de postos de traballo (as centrais) e do negocio (os empresarios) cos plans da Xunta.