Unanimidad de las instituciones para reclamar a Audasa que no suba los peajes

Primero fueron los alcaldes del Morrazo quienes comenzaron a protestar contra la actuación de Audasa en las obras de ampliación del puente de Rande, inauguradas antes de final de año sin que estuvieran terminadas poder subir los peajes, y más tarde el de Redondela, por motivos similares. Luego se fueron sumando la Confederación de Empresarios, asociaciones de vecinos y transportistas y el Concello de Vigo. También se posicionó en el mismo sentido el Valedor do Pobo y BNG y Marea y PSOE. Y esta semana ha sido la fiscalía provincial la que ha dado un paso adelante al incoar una investigación a la concesionaria por la reiteración de atascos en Rande y los peajes, avisando de que podría obligarse a Audasa a tener que devolver los peajes o a abrir las barreras. La decisión ha sido aplaudida de forma unánime, ayer Caballero y también el grupo municipal del PP, que ha llevado el asunto a pleno. Y además por el propio presidente de la Xunta e incluso por el Ministerio de Fomento, que ha advertido de nuevo a Audasa de que tendrá que abrir las barreras si hay nuevos atascos. Se trata de una insólita unanimidad institucional que se ha ido creando en torno a Audasa y su forma de actuar en la ampliación de la autopista y el puente, incumpliendo plazos y provocando un enfado creciente en los usuarios y en la opinión pública.

En este sentido, ayer Alberto Núñez Feijóo opinó que es "razonable" que la Fiscalía haya abierto diligencias a Audasa, la concesionaria de la AP-9, por los atascos del puente de Rande, que entiende que deben tener "una repercusión en la tarifa" que no se ha producido.

Tras la reunión semanal con su gabinete, el titular del Gobierno gallego ha valorado en conferencia de prensa la decisión de la Fiscalía de Pontevedra de investigar el funcionamiento de la AP-9 y sus peajes, con numerosos atascos en las últimas semanas debido a las obras en el puente de Rande, que atraviesa la ría de Vigo.

"Si me parece razonable que se investigue por parte de la Fiscalía, diría que sí", sostuvo Núñez Feijóo, antes de recordar que "la posición del Gobierno autonómico es bien conocida" sobre este asunto. Señaló que existen "denuncias" de usuarios que aseguran que esperaron "colas durante varias horas" en "varios días", pero sostiene que "cuando alguien paga" por utilizar una autopista expedita, "lo lógico es que esté expedita" y "si no lo está, tiene que haber una repercusión en la tarifa". La Fiscalía determinará si el funcionamiento actual es adecuado y "si en su caso debe haber compensaciones" a aquellos que padecieron esta problemática. Sobre el peaje en Redondela, entiende que antes del verano debería estar eliminado, pues una decisión que "no tiene marcha atrás" y su rapidez dependerá de las negociaciones entre Fomento y concesionaria. Los trámites serán más sencillos si se produce un punto de encuentro y, "si no es de mutuo acuerdo, habrá dificultades".

El PP lleva a pleno no pagar y multar a Audasa

En este nuevo clima de consenso sobre Audasa y la autopista, la portavoz del PP de Vigo, Elena Muñoz, reconocía ayer la "extraordinaria obra de Rande" pero cuestionó el "haber inaugurado la ampliación cuando todavía quedaban trabajos pendientes". Muñoz anunció que el grupo municipal llevará al pleno una moción por la que instará al Ministerio de Fomento a incoar un expediente sancionador a la concesionaria". Asimismo, en la moción reclamará a Audasa, como ya le solicitó por carta el pasado 10 de mayo, que realice las obras en horario de mínimo impacto, que devuelva los peajes a los afectados y que levante las barreras cuando no se garantice la fluidez necesaria. "Ahora lo llevamos al pleno al ver que no se ha hecho prácticamente nada", afirmó la portavoz municipal.

También el PP de Vigo ha trasladado su apoyo a que la Fiscalía investigue "cualquier posible vulneración de la legalidad" con el objetivo de "poner fin cuanto antes" a la situación que se está viviendo en esta autopista.

En concreto, como ya informó este diario, la Fiscalía Provincial de Pontevedra comunicó que ha abierto diligencias preprocesales para investigar el "deficiente funcionamiento sostenido" registrado "en los últimos meses" en el tramo de la AP-9 en el Puente de Rande, derivado de las obras de ampliación de capacidad que realiza la concesionaria Audasa. En teoría, el 31 de mayo tendría que estar terminada la actuación.