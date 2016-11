La unión de las cooperativas Feiraco, Os Irmandiños y Melisanto, que busca ser un grupo lácteo de referencia en Galicia, se llamará Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN).



Este proyecto, del que se desvinculó la cooperativa Xallas --tras decidirlo en asamblea-- se registrará en diciembre como cooperativa de segundo grado y se mantiene la fecha del 1 de enero para comenzar su funcionamiento, en un proyecto que supondrá alrededor del 15% de la producción láctea gallega.



De ello ha informado en declaraciones a los medios el presidente de Os Irmandiños, José Ángel Blanco, tras una reunión en Santiago de estas cooperativas con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los conselleiros de Medio Rural y Economía, Ángeles Vázquez y Francisco Conde.



Así, sus productos se comercializarán bajo las marcas Feiraco, Feiraco Únicla y Clesa, "desarrollando esto que se tiene". "Luego, a medida que vayamos creciendo, incrementando más negocios, siempre lo que pretendemos es una empresa más fuerte que defienda mejor los intereses de nuestros ganaderos", ha agregado.



Al respecto, destaca que se está trabajando para "integrar todo lo que tienen las cooperativas", de forma que se puedan unir sinergias como servicios a ganaderos.



APOYO "TOTAL" DE LA XUNTA



A preguntas de la prensa sobre si creen necesaria la ayuda económica de la Xunta para su proyecto, Blanco indica que cualquier apoyo es "interesante". "Pero ahora mismo no estamos pensando en eso", sino en comenzar a funcionar, y "cuando se tengan proyectos a desarrollar" se los presentarán al Gobierno gallego para optar a ellos.



Además, deja claro que reciben un apoyo "total" por parte de la Consellería de Medio Rural para llevar a cabo su proyecto y, "por supuesto", que ven comprometido con ello al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.



En esta línea, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha recordado que "no es la primera reunión" de la cooperativas con el presidente, al tiempo que ha valorado que esta unión "es simplemente el comienzo" para "un futuro" de "vertebración del sector", con "mejores servicios a mejor precio" para los productores.



"No vienen a pedir ayuda, si no a presentar su proyecto", ha apostillado Ángeles Vázquez, antes de recordar que esta unión "no la impulsa la administración", sino los ganaderos que "decidieron que tienen que unirse para ser más competitivos".



MÁS DE 3.500 GANADEROS



A renglón seguido, la conselleira ha indicado que lo importante "no es solo a cuánto" se vende la leche, sino "cuánto cuesta", y cómo se pueden reducir los costes de producción para incrementar los beneficios, como busca este proyecto que agrupa a "más de 3.500 ganaderos".



Finalmente, ha subrayado la "sensatez" que avala esta puesta en marcha de Cooperativas Lácteas Unidas, tras dos años de estudios de mercado, al tiempo que ha apelado a "seguir trabajando".