La unión de los votos de tres de los cinco concejales del grupo municipal del PSOE ---de los ediles Beatriz Sestayo, Bruno Díaz y Germán Costoya-- con los del grupo municipal del Partido Popular han impedido en la tarde de este jueves la aprobación al Gobierno municipal de Ferrol, liderado por Jorge Suárez (FeC), la aprobación de una modificación de crédito, por algo más de 960.000 euros, tras la ruptura del ejecutivo municipal de coalición.



Además, en este punto, también ha quedada constatada la división que sufre el grupo socialista, ya que la dos concejales contrarias a la gestión de Sestayo, María Fernández Lemos y Rosa Méndez, se han abstenido.



Así, ha habido nueve votos a favor: seis de Ferrol en Común, ahora en solitario en la ciudad naval al frente del Gobierno, dos del BNG y uno de Ciudadanos; frente a los 14 en contra de tres ediles del PSOE y 11 del PP, así como dos abstenciones de la concejalas socialistas en el gobierno local.



Tras conocer las intenciones de cada grupo, el alcalde, Jorge Suárez, ha dado "las gracias", en tono irónico, a los grupos que han votado en contra de esta modificación de "aquellos que dicen que lo hacen por el interés de la ciudad y votan en contra".



"No lo entiendo", ha censurado, ya que esta decisión va a impedir "el pago de muchas facturas y el cobro de parte de salarios adeudados a los funcionarios", puesto que "el pacto del PP y PSOE ha impedido sacar adelante esta modificación".



También se ha mostrado crítico porque a su entender "con esta decisión van a impedir que muchas pequeñas empresas puedan cobrar sus facturas".



HACIENDO UN PACK



El concejal socialista Bruno Díaz ha sido el encargado de defender la posición del PSOE de votar en contra de esta moción. "A día de hoy estamos en la oposición y estamos dispuestos a negociar de cara al futuro temas concretos, pero tal como viene hoy, votaremos en contra", ha indicado.



"Desconocíamos lo que se traía en esta modificación, recibiendo la misma información que los grupos de la oposición, a pesar de ser en ese momento, cuando se presentó en comisión, estar todavía en el Gobierno", ha proseguido.



"Se pretende incluir en un modificado de crédito cuestiones que no se precisan o no se aclaran, haciendo un pack, y estamos dispuestos a estudiar y consensuar los proyectos que sean claros", ha asegurado, antes de agregar que encuentran "fallos importantes en algunas de las partidas, algunas sin detallar".



Tampoco entiende cómo van destinados "100.000 euros a Cultura y solo 40.000 a Benestar Social", a la vez que reclama que "hay que priorizar". Finalmente, ha lanzado una advertencia: "De aquí adelante o con el PSOE o con el PP".



CANSADOS DEL GOBIERNO



El Partido Popular, el grupo mayoritario en el pleno de Ferrol, con 11 de los veinticinco concejales, también ha votado en contra y la portavoz de este grupo, Martina Aneiros, ha asegurado: "Estamos cansados del Gobierno y de las mentiras permanentes, con una modificación de crédito, pactada con el PSOE, y que ahora estos no la aprueban".



También le ha pedido a Jorge Suárez que "dé estabilidad al Gobierno". "Díganos quiénes son sus miembros, queremos conocerlos, y para nosotros Ferrol es lo prioritario, pero le pedimos que antes de hacernos una propuesta de este tipo, queremos saber quiénes son", ha incidido.



Aneiros también ha recriminado algunos de los puntos de la moción de crédito que no comparten "en cuanto a iniciativas presentadas" con posibles actuaciones en FIMO, o en horas extraordinarias para los funcionarios, "que vienen de manera provisional", así como "en la elaboración de un proyecto para construir una pasarela en el barrio de Santa Marina, que nosotros dejamos ya elaborado y perfectamente valido".



Previamente, antes de iniciarse la sesión, la portavoz del grupo municipal del PP, Martina Aneiros, ha solicitado al alcalde que informara el pleno de la situación actual del Gobierno "tras supuestos cambios en el mismo", en alusiones a las retiradas de competencia y dimisiones por parte del grupo municipal del PSOE, a lo que Suárez ha dato cuenta asegurando que "tal como se ha informado por los medios de comunicación se ha producido una reorganización de Gobierno y el PSOE ya no está".



IRRESPONSABILIDAD



El grupo municipal del BNG ha votado a favor de dicha modificación, "por el bien de esta ciudad", pero su portavoz, Iván Rivas, ha catalogado como de "una absoluta irresponsabilidad" el haber presentado una modificación "en esta situación", culpando de ello a "los dos grupos que han conformado la coalición de Gobierno".



Rivas también ha lamentado "el tiempo que llevan mirando para otro lado y venga ahora con este punto". Asimismo, ha mostrado su rechazo "por las formas cómo se hace y se traen a este pleno", pues "a pesar de todo no dejan otra opción, en esta especie de guerra abierta que ustedes traen, que se votar a favor por el bien de la ciudad". La única concejal de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret, ha apoyado este punto del orden del día.