Las urnas no cierran heridas en el Centro Gallego bonaerense

El Centro Gallego de Buenos Aires ya tiene nuevo presidente. Ramón Suárez, conocido entre la colectividad como "O Muxo", conductor del programa radiofónico "Con Vós" fue el elegido en las elecciones del pasado lunes. Pero la celebración de estos comicios no supondrá, al menos por ahora, el cierre de las graves heridas abiertas en el Centro Gallego de Buenos Aires por la crisis que la entidad viene padeciendo desde la intervención judicial del gobierno argentino en 2012 y que se ha visto seriamente agravada en el último año, con una deuda económica a la que no puede hacer frente y el desmantelamiento de los servicios sanitarios, por los cuales los socios pagan una cuota.

El enfrentamiento entre quienes optan por la solución de la venta, como la agrupación ganadora A Terra, y quienes defienden todo lo contrario sigue en pie. La agrupación Castelao, formada por socios del Centro, ha manifestado que "interpretamos que la no concurrencia del 70 por ciento del padrón de asociados está de acuerdo con que el Centro Gallego no debe venderse". Y es que Ramón Suárez asume la presidencia tras haber obtenido su lista, la agrupación A Terra, 756 votos de los 1.125 emitidos sobre un padrón de electores de 3.591 personas, con lo que la participación de los socios se ha quedado en apenas un 21 por ciento.

La coalición formada por las otras cinco agrupaciones (Breogán, Celta, Galicia, Salud y Cultura y Unión Gallega) logró 357 sufragios; ocho votos fueron en blanco, tres nulos y uno impugnado.

La victoria de "O Muxo" no ha sido, en cualquier caso ninguna sorpresa, ya que su lista fue la única que optaba a los cargos de junta directiva, comisión fiscalizadora y consejo de apelación.

Las otras cinco agrupaciones (Breogán, Celta, Galicia, Salud y Cultura y Unión Gallega) presentaron una única coalición de candidatos para la asamblea de representantes, que renovaba dos tercios de su cuerpo, y que son quienes con sus votos decidirán la venta o no del Centro Gallego.

Insostenible situación

En este sentido, la agrupación A Terra, ganadora del proceso electoral, siempre ha dejado muy clara su postura: "Encontrar una rápida salida a la afligente e insostenible situación que soportamos los socios y el personal del Centro Gallego. Para ello recibiremos todo tipo de propuestas de posibles interesados en una compra del edificio hospitalario, de un gerenciamiento del mismo, o cualquier otra alternativa que asegure la atención sanitaria de los socios y la normalización definitiva de la situación de los trabajadores".

Así que las elecciones del pasado lunes no serán ni mucho menos el punto y final al conflicto, si no, más bien un punto y seguido. Lo que sí que no admite dudas es el desmantelamiento padecido en los últimos meses tanto del mobiliario como de los servicios sanitarios a los que tienen derecho los socios con el pago de sus cuotas, y el impago de varios meses a los profesionales que aún prestan su servicio en el mismo.