Uruguay ofrece a inversores gallegos sumarse a su plan de infraestructuras

El presidente de la República Oriental de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha ofrecido hoy a inversores gallegos y españoles la posibilidad de participar en el plan estratégico de infraestructuras de su país, dotado con 12.370 millones de dólares.



Vázquez, de visita institucional en Galicia, ha participado junto con el presidente de esta Comunidad Autónoma, Alberto Núñez Feijóo, en una jornada con empresarios gallegos en Santiago de Compostela.



Desde esta ciudad histórica ha asegurado que su país es "un excelente lugar para invertir, trabajar y vivir" y ha abierto los brazos de Uruguay para recibir a gallegos que quieran visitar e invertir en el país.



"Y si no lo hacen (invertir), para compartir recuerdos, alegrías y morriña (nostalgia) y otras cosas más que llevamos profundamente grabadas en nuestro corazón", ha resuelto.



Vázquez ha explicado que este plan estratégico de infraestructuras es necesario para que su país siga creciendo y ha destacado que se basa en ampliar y modernizar la red viaria, la de puertos y aeropuertos, la ferroviaria y que también contempla inversiones en energía, vivienda e infraestructuras sociales.



Y es que el componente social, la redistribución, es uno de los factores que su gobierno tiene en cuenta; la aplicación de "políticas públicas serias" para atender a la población, ha dicho Vázquez.



Para lograrlo, Uruguay ofrece una serie de ventajas a inversores extranjeros, mediante bonificaciones fiscales y otras en función del volumen de inversión.



Y también establece que un tercio de la inversión prevista se haga mediante la participación público privada y que los otros dos tercios se hagan con inversión privada "bajo distintas modalidades".



"Es un enorme desafío para un país de nuestra escala pero no es una quimera, es un objetivo realizable que nos ha traído a España", ha señalado Vázquez.



El presidente del país americano ha explicado que su presencia en España y Galicia, concretamente, para vender este plan de infraestructuras, se debe a que está "profundamente convencido" de que el país tiene "cosas importantes que ofrecer" ya que, "con modestia y convicción, es un gran país para invertir y desarrollarse, a nivel personal y comercial".



Entre otras cuestiones, ofrece a los empresarios la posibilidad de invertir en "la puerta de entrada a Latinoamérica", ha afirmado.



Además de las obras previstas en el plan estratégico, Vázquez ha mencionado la posibilidad de una tercera planta de pasta de celulosa, lo que conllevaría una inversión de más de 4.000 millones de dólares y llevaría aparejada la construcción de una red viaria adicional con una inversión de otros 300 millones de dólares.



Junto a Vázquez, los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Transportes e Infraestructuras, Víctor Rossi, han desgranado las especificidades técnicas del plan a los empresarios gallegos congregados en la reunión.



El presidente uruguayo, que continuará la gira europea a partir de mañana, ha incidido en la relación que une a su país con Galicia, una tierra que vio nacer a tantas personas que emigraron a Uruguay y que "marcaron indeleblemente" lo que este país es como nación en la actualidad.



El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado en su intervención de las tentaciones de levantar muros, reales o simbólicos, que domina el discurso de algunas naciones en la actualidad y ha afirmado que cuanto más se hable de esto, "más hablará Galicia de abrir sus puertas".



Y es que Galicia, ha señalado, es un una tierra marcada por la "integración, tolerante; inclusiva y no excluyente" y que quiere "aprovechar la oportunidad de ser la puerta de entrada de Latinoamérica en Europa y de salida de Europa hacia Latinoamérica".



Núñez Feijóo ha agradecido al presidente uruguayo que haya elegido Galicia para presentar el plan de inversiones en España, un plan del que ha destacado su apuesta por la colaboración público-privada y al que Galicia "tiende la mano" para abordar juntos las tareas del futuro.



De las empresas gallegas, el presidente de la Xunta ha incidido en su solvencia, estabilidad, conocimiento y experiencia; con una amplia trayectoria en la construcción, la obra pública, el naval, la automoción, el forestal y los sectores energético, textil y agroalimentario, entre otros.



"Los empresarios que están aquí podrían hacer la totalidad del plan, aunque es evidente que no lo van a hacer. Pero nos gustaría colaborar para hacer una parte", ha destacado Núñez Feijóo, que ha defendido la "seriedad" de las compañías gallegas y ha asegurado que "si obtienen contratos cumplirán".



Ha insistido en la necesidad de estrechar los lazos entre Uruguay y Galicia que, en esta etapa de "incertidumbres" pueden servir para "demostrar al mundo que la cooperación entre países es la fórmula más segura y justa para garantizar el progreso" de sus gentes



El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, ha hecho de maestro de ceremonias del acto, ha asegurado que hoy Galicia, a diferencia de las épocas de la emigración a Uruguay, es "próspera" y ha comprometido a Vázquez que son las empresas gallegas "las que quieren y pueden aportar lo mejor que desea para su país".