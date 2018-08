Usuarios do porto deportivo derrubado en Vigo sinalan que o accidente "se vía vir" polo seu mal estado

Usuarios do porto deportivo de Vigo sinalaron este luns que o colapso do paseo derrubado durante a celebración dun concerto do festival O Marisquiño "se vía vir" polo mal estado de pilótelos de formigón sobre o que se sostiña.

Así o apuntou Adelardo Pena, que tivo unha atracada xusta no pantalán onde se produciu o accidente. "Xa en 2005 nos demos de conta de que había moito óxido e gretas, e que se desprendía o formigón de pilótelos", afirmou.

Este usuario indicou que advertiron do que ocorría a outros mariñeiros, e asegurou que o colapso se produciu "non directamente polo peso da xente, senón pola falta de mantemento da estrutura". "Outros peiraos moitos máis antigos seguen aí aguantando", engadiu.

Na mesma liña, Amelia Vázquez incidiu en que "xa en 2011 se vía que estaba fatal". "Era público e notorio, estaba á vista, viámolo todos, os usuarios e os propios traballadores do porto", abundou.

Esta usuaria lamentou que "non revisasen o estado do paseo antes de permitir que se xuntasen alí centos de rapaces". "Non me sorprendeu o ocorrido", sentenciou.

"Ileso de milagre"

A zona onde se produciu o accidente permanece acordoada e custodiada pola policía. Nas inmediacións congregáronse decenas de xornalistas, curiosos, e mesmo algún do mozos que presenciou en directo o ocorrido.

Entre eles, un mozo menor de idade do Barco de Valdeorras (Ourense), que foi un dos que caeu no enorme oco aberto tras o derrube. "Estou traumatizado, caín dentro do buraco, pisáronme a cabeza pero saín como puiden", relatou á vez que conformou que resultou ferido leve.



Segundo explicou, o concerto acababa de empezar: "E de súpeto moveuse a madeira e ouvimos `crack`, empezouse a caer todo o mundo ao meu ao redor", narrou. Ademais, criticou que "ninguén da organización dixo que o aforamento fose limitado ou que só puidesen pasar un número de persoas".



Ángeles Crespo, nai doutros mozos que estaba a presenciar o concreto, afirmou que o seu fillo "saíu ileso de milagre", porque estaba en primeira fila, na zona de formigón. "É incrible que deixasen facer algo así nun paseo de madeira. Só camiñando por alí xa se escoitaba cambalear os listóns", denunciou.