La Valedora sugiere multar a menores que hagan botellón y a sus familias

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, ha demandado hoy una mayor implicación de los ayuntamientos a la hora de controlar los botellones y ha sugerido la posibilidad de imponer sanciones a los menores que participen en ellos y también a sus familias.



Milagros Otero ha insistido, además, en que es preciso establecer una mayor vigilancia de la venta de alcohol y también que se persiga y evite que personas adultas compren bebidas alcohólicas y se las pasen a los menores.



En su opinión, esa persona adulta con ese determinado comportamiento conlleva una responsabilidad que "incluso puede ser penal", según apunta la Radio Galega en un comunicado.



La pasada semana falleció una niña de 12 años en Madrid tras la ingesta de alcohol en un botellón y se conoció el caso de dos niñas gallegas de 12 y 13 años que fueron atendidas por intoxicación etílica.



Según datos del servicio de urgencias de Galicia 061 revelados esta semana, hasta el pasado 31 de octubre habían atendido a 409 menores por intoxicaciones etílicas.



Respecto a la posibilidad de multar a los menores que participen en los botellones y a sus familias, la Valedora do Pobo ha asegurado que no se trata de una práctica únicamente sancionadora y ha defendido actuar también desde el ámbito educativo, tanto con los padres y las familias como en las escuelas.



"Del mismo modo que cuando a un menor se le ocurre coger un coche y sale con él la Policía lo para en la carretera y lo multa pues tendrá que multarlos (a menores en los botellones) y tendrán que saber que eso es una cosa seria. Y a lo mejor tendrán que multar a las familias y a quien sea", ha concluido Otero.