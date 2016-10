Un vecino de la localidad pontevedresa de Cuntis ha ganado un `Sueldazo` de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado con el cupón de la Once del pasado 1 de octubre.



Según ha informado la entidad, la agente vendedora que ha repartido el premio es Elisa Mirada Carballo, quien ha vendido también nueve cupones más premiados con 20.000 euros.



Elisa Miranda, con una discapacidad física, es vendedora de productos de juego de la Once desde 2004. Antes de desarrollar su labor profesional en Cuntis trabajó en la vecina localidad de Moraña.



La suerte de la Once sonrió todo el fin de semana a Galicia, ya que el sorteo del `Cuponazo` del viernes, día 30, dejó 200.000 euros de premio en dos cupones vendidos en Gondomar (Pontevedra) y Monterroso (Lugo).



Finalmente, el sorteo de este domingo dejó cinco cupones premiados, de 20.000 euros cada uno, en la ciudad de A Coruña.