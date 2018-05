El viaje Vigo-Cangas baja a 25 minutos con Rande operativo

Los alcaldes del Morrazo inician hoy en Domaio otra ronda de movilizaciones para protestar por las obras en el puente de Rande y el caos de tráfico en vísperas de la llegada del verano, mientras el Ministerio de Fomento mantiene que los trabajos finalizarán el día 31 y que los fines de semana se mantendrán abiertos cinco o seis carriles. Según Fomento, desde mañana y hasta el 31 se trabajará las 24 horas incluso en fines de semana con el objetivo de finalizar la actuación en los antiguos tirantes del puente, lo que implica que sigan las afecciones diurnas. No obstante, se establecerán medidas adicionales que minimicen las afecciones los lunes y viernes, coincidiendo con las horas punta.

Este sábado, otra jornada con aspecto estival, y temperaturas en torno a 25 grados, y de nuevo movilización general de tráfico entre las dos orillas. No obstante, la apertura de la autovía entre Rande y Meira ha solucionado parte del problema al hacer más rápido el tránsito entre ambas orillas. El alcalde cangués, Xosé Manuel Pazos, destacaba que aunque no está todavía terminada la autovía -falta el tramo final, cuatro kilómetros- ya es posible viajar hasta Vigo en 25 minutos, frente a los 45 que hacían falta hasta ahora debido al cierre del Corredor, que obligó a desviar durante seis meses toda la circulación por la carretera comarcal, saturada y que pasa por todos los núcleos de población. Pese a las reticencias de la alcaldesa de Moaña, que alegó que la Xunta no había realizado la reposición de todos los servicios afectados por la obra, el cambio ha sido sustancial, a la espera de que pase el test de los días de verano.