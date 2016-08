VíaNova presenta lema de campaña: "Basta xa de calar!"

El presidente del partido VíaNova Galicia, Eladio Fernández, ha explicado hoy que espera conseguir representación por las provincias de A Coruña y Ourense con su nuevo lema: "Basta xa de calar! (¡Basta ya de callar!)".



Fernández ha presentado ante los medios de comunicación la candidatura por A Coruña, que lidera Carmen Rodríguez Sabín, y ha destacado los principales puntos que defiende su partido.



Ha asegurado que los gallegos no son de derechas, pero tampoco de izquierdas, y por eso sitúa a su partido en el centro con la esperanza de no estar en unas únicas elecciones, como las del 25 de septiembre, sino que tiene vocación de futuro.



De momento solo se presenta en A Coruña y Ourense con la idea de conseguir al menos un diputado en el Parlamento de Galicia gracias a unos ideales que cree que servirán para lograr apoyos en cuanto "llegue el mensaje" a una sociedad que "no es reivindicativa, pero no le gusta que la molesten", como cree que sucede en la actualidad.



Espera "liderar un proyecto de gallegos y para Galicia" con la defensa de una identidad de la comunidad, una planificación económica a nivel autonómico y provincial y el final de las "infraestructuras estratégicas tantas veces prometidas".



Apuesta también por la reactivación de un "decadente tejido industrial" y por cuidar tanto a los más jóvenes, que "representan el futuro", como a los mayores.



Desea "acabar con el endémico minifundismo" de los "localismos" que ve en la actualidad y espera un gobierno "que no sea una mera sucursal" de "Madrid o Barcelona".



Sostiene que "Galicia tiene futuro" y añade que es fundamental explotar los puntos fuertes para así conseguir una mejoría en la situación actual.



Carmen Rodríguez Sabín clama contra "las corrupción" y "los recortes" y se muestra como una parte de la sociedad que muestra su "descontento" para "defender" las potencialidades de la comunidad.