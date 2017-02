Las víctimas de abusos sexuales en la diócesis de Astorga piden "justicia real"

Las calles de Astorga (León) han acogido este sábado una manifestación en defensa de las víctimas de los abusos sexuales a menores presuntamente perpetrados por los párrocos del Seminario Menor de La Bañeza, en cuyo manifiesto han pedido que se haga "justicia real" para los tres casos denunciados "y los que se irán denunciando".



Bajo el lema `Todos lo vivimos, ellos lo encubrieron, todos somos víctimas`, aproximadamente medio centenar de personas han querido recordar "el sufrimiento al que fueron sometidos los compañeros, tanto los que lo han contado como los que aún no lo han hecho" y denunciar que hubo "educadores, tutores y sacerdotes que cuando las víctimas recurrieron a ellos, miraron hacia otro lado".



Ante el anuncio realizado por el Obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, de realizar una investigación exhaustiva ante los posibles casos de pederastia, tanto en el Seminario Menor `San José` de La Bañeza, como el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, los compañeros de las víctimas se han preguntado "por qué fue necesario que el Papa investigara el caso de Ramos Gordón para que se investigara" y por qué se le aplicó "una sanción ridícula de un año tras la que podrá volver a dar catequesis y organizar grupos cristianos".



Asimismo, han recogido el ofrecimiento del obispo para reunirse el próximo día 28 de febrero para "que ni un solo caso quede sin castigo, pero un castigo que satisfaga a las víctimas, no como ha ocurrido hasta ahora".



Para ello, han solicitado que dichos delitos "no prescriban como tal, que sus autores sean denunciados por las víctimas y perseguidos y juzgados por la justicia, que la sociedad y la opinión pública no miren hacia otro lado".



Los manifestantes han recogido también un manifiesto de un familiar de una de las víctimas, quien ha agradecido que hayan salido a la calle para "reconocer que las víctimas de abusos sexuales no están solos" ante una iglesia que "no sabe lo que supone que corrompan tu niñez", una "aberración que hay que frenarla".



Junto a esta denuncia, se han llevado a cabo otras dos, pero los manifestantes han asegurado que habrá más "para que se den cuenta de lo que sucedió hace 28 años y se han callado", porque "tanta culpa tiene quien abusó como quienes estaban allí como los que lo callaron", motivo por el que han asegurado que pedirán al Vaticano "justicia real", porque "una pena de un año no es suficiente".



DESTINADO EN GALICIA



Uno de los párrocos denunciados por abusos que habrían tenido lugar a finales de los 70 en el seminario menor de San Juan, en La Bañeza, está actualmente destinado en O Barco de Valdeorras (Ourense).