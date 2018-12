Vigo estrena terminal de cruceros el próximo mes

Atlantic Cruise Vigo, la nueva empresa gestora de pasaje autorizada por la Autoridad Portuaria, comenzará a operar en enero como una segunda operadora -la otra es Vigo Cruise, que continúa funcionando, en competencia- con el propósito de que la ciudad tenga un mayor atractivo para escalas y ganar miles de desembarcos cada año y también travesías con embarques desde el puerto. Según explicó el portavoz de la firma, integrada por socios vigueses (la consignataria Incargo Galicia) y de Mallorca (Baleareas Handing), la idea es poner en marcha la actividad en dos meses, ya en enero tras la autorización conseguida en el consejo de administración del Puerto del pasado viernes. Atlantic Cruise operara desde un local propio en la Estación Marítima, con un acceso distinto de la entrada principal. Entre las novedades, la apertura de un duty free (venta sin impuestos para pasajeros), embarques desde el puerto vigués y una atención especial hacia los pasajeros mayores, con accesos a nivel del suelo y todas las facilidades.

Según explicó a este diario el portavoz de la firma, a finales de enero ya tendrán preparada una terminal “moderna" y que estará muy centrada en tener atención a los visitantes con difícultades para moverse. Entre otras mejoras, contemplan poner excursiones con coches especiales y azafatas en varios idiomas "para ir informando a los pasajeros desde que desembarcan de lo bonito de Vigo y sus alrededores, así como la gastronomía de la zona, incluyendo un bus con plataforma para el acceso".

Destaca la firma entre otros servicios para la terminal la apertura de un "duty free", de una oficina de cambio de libras en euros así como una cafetería con platos típicos como pulpo y mejillón. Además, la entrada a Vigo contará con pasarelas modernas, "con la ventaja de que los pasajeros no necesitará subir ni bajar escaleras, irán directamente desde el barco a la terminal sin subir y bajar, como ahora".

"No venimos a sacar clientes a quien los tiene, sino a aportar", sostiene la firma, que destaca que el 80 por ciento de los pasajeros de los barcos es gente mayor, que necesita cierta atención especial "que ahora no hay y no tener que esperar en colas ni subir y bajar escaleras". Para 2019, asegura que ya cuentan con varios embarques fijos desde Vigo, al menos tres. "Nuestros socios son expertos en viajeros y cruceros, estamos con proyectos en Uruguay y Argentina", explicó.