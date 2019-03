En Vigo: rescatado un hombre atrapado por la cabeza en la puerta de un garaje

La Policía Local rescató durante la mañana de este domingo a un individuo que al intentar acceder a un garaje por la puerta corredera se quedó atrapado por la cabeza.

Según informaron fuentes de la jefatura municipal, la llamada de alarma se recibió sobre las 9,30 horas. Los agentes descubrieron en el número 173 de Tomás Alonso, a un hombre de 47 años, tendido bocabajo en el suelo y con la cabeza atrapada en la puerta sujetada únicamente por un ladrillo.

Ante esa situación, dos unidades policiales tuvieron que intervenir realizando varias maniobras para evitar que la puerta dañara al hombre y poder sacarlo de allí. Las mismas fuentes indicaron que se utilizaron unas calzas y un gato hidráulico tras lo cual se pudo rescatar al individuo, sano y salvo. De hecho, no se hizo necesaria la intervención de efectivos sanitarios ya que se comprobó que no había sufrido daño alguno.

El propietario del garaje acudió al lugar y aseguró a la Policía no conocer al hombre, que no era vecino de la zona, pero descartó interponer cualquier tipo de denuncia al respecto, una vez que los agentes realizaron las pertinentes comprobaciones. Así, se confirmó que no se había producido ningún daño en el interior, ni robo alguno y que el hombre, podría haber intentado entrar bien para cobijarse o bien para algún tipo de motivo ilícito que quedó descartado.

La operación de rescate se prolongó durante un rato, pero se pudo concluir con éxito, sin que el hombre sufriera daño alguno. Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron los bomberos de Vigo, además de las dos unidades de la Policía Local.