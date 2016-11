O médico vigués Jesús Devesa, catedrático de Fisioloxía Humana pola Universidade de Santiago de Compostela, foi distinguido como `investigador altamente citado` en 2016 pola repercusión dos seus traballos, particularmente no ámbito da hormona do crecemento.



En concreto, o director científico da Fundación Foltra --un centro sanitario de rehabilitación neurolóxica situado a escasos quilómetros de Santiago-- foi recoñecido pola compañía Thomson Reuters debido a que o seu traballo é "un dos máis valiosos e significativos no seu campo".



De feito, segundo a comunicación remitida pola multinacional, "moi poucos investigadores" logran esta distinción, de modo que felicitou o doutor tanto polo recoñecemento coma polas "súas contribucións ao avance do descubrimento científico e a innovación".



Finalmente, Thomson Reuters salienta que Jesús Devesa figura no un por cento do ranking de investigadores máis citados no seu campo, polos seus traballos relativos á recuperación das capacidades en pacientes que sufriran dano cerebral.