Villanueva advierte de informaciones falsas en el caso Diana Quer

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha asegurado hoy que en el caso de la desaparición de Diana Quer "no hay ninguna novedad" si bien ha admitido que "parte de lo que se está publicando no es cierto", sin especificar a qué se refería en concreto.



Antes de participar en una recepción en el Pazo de Raxoi en Santiago al exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque, Villanueva ha insistido en que se siguen desarrollando las "mismas actuaciones, con todas las líneas abiertas".



Preguntado por algunas de las últimas informaciones aparecidas en los medios ha dicho que no va a entrar a "desmentir o no lo que se publica", si bien a continuación ha añadido: "parte de lo que se está publicando no es cierto".



"Se están sacando cosas de investigaciones de fechas anteriores", ha afirmado el delegado del Gobierno que ha insistido en que "no hay ninguna novedad" y se ha comprometido a que "cuando la haya" la dará a conocer.



La joven madrileña desapareció en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) el pasado agosto cuando estaba de vacaciones, y desde entonces no se tienen noticias de su paradero.