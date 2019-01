Villares acusa a Gómez-Reino  e Iglesias de tener “mal perder"

El portavoz de En Marea, Luís Villares, desacredito ayer el informe pericial encargado por Podemos Galicia sobre las primarias del partido instrumental que otorgaron la victoria a la lista encabezada por el magistrado lucense, quien insta al sector crítico a asumir el resultado de las votaciones.

Villares aseguraba ayer en una entevista en la TVG que la auditoría encargada por el partido morado aporta afirmaciones falaces porque "se hizo, como quien dice, por teléfono". Frente a ello, recuerda que la coordinadora de En Marea encargó una auditoría adicional a un perito del Colegio de Informáticos de Galicia que tuvo acceso a todo el sistema y que constatará, según Villares, que "todo estuvo en orden".

"Lo que dice la auditoría (de Podemos) son dos cosas: en primer lugar, que ningún sistema de votación es seguro en el mundo, y eso Ángela Merkel lo sabe perfectamente porque le hackearon los datos personales; y lo segundo que dice es que no se constataron irregularidades en el proceso de votación, lo cual a nosotros nos satisface", aseveró Villares. En concreto, el informe pericial dice que "no se puede garantizar la integridad de los resultados del proceso electoral acontecido en las votaciones del 22 y 23 de diciembre", y que la empresa que desarrolló la plataforma ""no tiene experiencia suficiente".

"Ese discurso que lanza Podemos, concretamente Gómez-Reino -aelaga Villares-, habrá que encuadrarlo dentro de una situación; y es que Gómez-Reino tenía el encargo de ganar En Marea para Podemos y no lo consigue, por lo tanto está enfadado, está disgustado porque no cumple el encargo que le hace Pablo Iglesias y no le queda otro remedio que tirar contra la propia organización", dij Villares.

El “nuevo" proyecto

El magistrado hace referencia al anuncio efectuado el lunes por la dirección de Podemos Galicia, que un comunicado ofrecía a sus socios en el sector crítico -Anova, EU y algunas de las mareas locales- iniciar un "diálogo" fuera de En Marea para articular un nuevo proyecto autonómico sin Villares.

Así las cosas, Luís Villares insiste en que Podemos y los críticos deben asumir el resultado decidido por las bases en el proceso de primarias, que son "quien más ordena" en En Marea y que "se pronunciaron muy mayoritariamente a favor de una forma de entender este proyecto político".