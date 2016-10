Villares asume la portavocía y la presidencia de En Marea

Luis Villares, que concurrió como candidato de En Marea a la Presidencia de la Xunta, asumirá la portavocía y la presidencia del grupo en el Parlamento de Galicia.



Todos los parlamentarios electos han mantenido hoy un encuentro preparatoria del grupo, el primero en las instalaciones de O Hórreo, para continuar la preparación del trabajo del grupo parlamentario de cara al inicio de la legislatura que arrancará el próximo día 21 de octubre.



En declaraciones a los medios antes del comienzo de la reunión, que tuvo lugar en la sala de prensa que le correspondía a Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) en la última legislatura, Villares ha anunciado que será él mismo el que ocupe la portavocía y la presidencia del grupo.



No obstante, ha insistido en que todavía no han asignado las vice-portavocías del grupo, "ya se verá", ha apuntado Villares que, en todo caso, ha destacado que para esa designación se tendrá en cuenta la paridad, por lo que al haber varias vice-portavocías "el reparto de esas responsabilidades será paritario".



Cuestionado por la posibilidad de que Antón Sánchez y Eva Solla, los únicos dos diputados electos con experiencia parlamentaria, partan con ventaja para el reparto de estas responsabilidades, ha insistido en que todos los parlamentarios tienen las mismas oportunidades, al indicar que todos ellos son "muy solventes" para ocupar cualquier responsabilidad.



Una vez más Villares ha defendido la cohesión y unidad de su grupo, y ha incidido en que él está "más preocupado" por las bajas que pueda haber en las filas del PP por posibles condenas que por posibles discrepancias que pueda haber en el grupo parlamentario de En Marea.



En cuanto al reparto de los puestos de la Mesa, el órgano rector de la Cámara, que no corresponden al PP, que tendrá mayoría absoluta, Villares ha insistido en que es un asunto que todavía no ha abordado con el resto de grupos de la oposición, PSdeG y BNG.



La oposición en el Parlamento deberá llegar a un acuerdo para el reparto de la vicepresidencia segunda y la vicesecretaría de la Mesa, que son los puestos que en principio no corresponderían a los populares.



Cuestionado por un posible acuerdo entre PSdeG y BNG que apartase a En Marea de estos puestos a pesar de ser la segunda fuerza en votos, ya que en escaños existe un empate con los socialistas, el parlamentario ha preferido "no hacer ningún tipo de declaraciones" al respecto, "en la medida" de que todavía no ha mantenido una interlocución con el resto grupos para hacer un reparto de esas funciones institucionales y los puestos de responsabilidades.



Villares ha apuntado que con la de hoy continúan las reuniones parlamentarias del grupo, que tendrán lugar cada jueves hasta la constitución de la Cámara, con el objetivo de definir la estrategia parlamentaria "durante este primer periodo de sesiones" y también presentarla a la ciudadanía.



Con estos encuentros buscan también seguir profundizando en los perfiles de todos los diputados, para distribuir de la mejor forma el reparto sectorial de las tareas del grupo, el trabajo a asumir por cada uno de ellos en las comisiones, y las responsabilidades institucionales.