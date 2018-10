Villares busca repetir á fronte de En Marea

En Marea celebrará o próximo día 27 de outubro o plenario que sentará as bases para a elección do novo Consello das Mareas -a dirección do partido- mediante un proceso interno ao que o actual portavoz, Luís Villares, pretende concorrer integrado nun equipo "amplo, plural e mestizo" onde todos "se sintan representados".

Así o sinalou na rolda de prensa na que a formación presentou a proposta de calendario que se debaterá o sábado 27 e que propón que a elección da nova dirección proclámese o 5 de decembro.

Para iso, os inscritos terán un prazo de tres días -do martes 20 ao venres 23- para presentar as súas candidaturas, o mesmo período de tempo co que contarán para poder facer campaña electoral interna -desde o 27 de novembro ao venres 30-