El presidente del grupo parlamentario de En Marea, Luís Villares, se ha mostrado convencido de que el líder del PPdeG y presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, no finalizará esta legislatura al frente del Gobierno gallego, ya que sostiene que "ya manifestó por activa y por pasiva en primavera que su deseo no era quedarse", algo a lo que "le obligaron", ha subrayado, "casi por las orejas".



"El propio Feijóo dijo que si no ganaba por mayoría absoluta no se quedaría en el Parlamento", ha indicado Villares, algo que le parece "una desconsideración absoluta".



De igual modo, ha asegurado que no le preocupa ejercer como líder de la oposición con los mismos escaños que el PSdeG: "La colocación en el antagonismo del PP la construimos claramente nosotros en la campaña y es la ciudadanía la que, con nuestra acción durante estos próximos cuatro años, nos colocará como clara alternativa".



Asimismo, ha descartado "tensiones" en su grupo como las que sufrió AGE en la pasada legislatura y ha asegurado que sólo las espera "cuando el PP intente pasar el rodillo".



A continuación, sobre los resultados electorales de En Marea, ha vuelto a insistir en que tuvieron "poco tiempo" y ha admitido que el proceso constituyente debió celebrarse "antes", sumado a que Feijóo "sabía que era una debilidad y por eso adelantó las elecciones".



Además, ha calificado de "muy grande" su salto a la carrera por la Presidencia de la Xunta y ha reconocido que en el debate a cinco de la TVG "aún estaba algo nervioso". A este hecho, ha indicado, se añade que el PPdeG formuló su campaña "en términos muy presidencialistas".



"TODO EL MUNDO VOTA Y VOTA BIEN"



"Estoy seguro que nadie votó a Feijóo ni al PP pensando en que estaba bien la corrupción, el acoso sexual de Baltar en la Diputación de Ourense", ha subrayado Villares, quien considera que los votantes ponderaron otras cosas y hace hincapié en que "todo el mundo vota y vota bien".



En este sentido, ha señalado que a En Marea le "faltó transmitir determinadas cuestiones a la sociedad", así como "tiempo para mostrar la estabilidad y la garantía de un proyecto que venía para quedarse".



También ha avanzado su "compromiso prioritario" de conseguir que la Xunta medie en el conflicto de los trabajadores de Extel, así como que pedirán la comisión de investigación sobre el caso Alvia, entre otras cosas.