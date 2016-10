El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha asegurado este miércoles que su petición a la coordinadora provisional de la formación de una compensación económica y personal de apoyo obedece a la necesidad de seguir "tejiendo" por "todas las comarcas" de Galicia una organización que es todavía "embrionaria" y lo ha contrapuesto al "privilegio de tener medios sin pedirlos y sin explicar por qué se necesitan", algo que atribuye a la "vieja política".



En respuesta a preguntas de los medios durante su participación en una convocatoria contra la LOMCE, Luís Villares ha recordado que En Marea, "como sujeto político, está aún empezando a andar". "Estamos en una forma embrionaria como organización política", ha dicho Villares, que ha apostado por aprovechar esta fase para determinar en qué forma se asignan los recursos en función de las necesidades.



"Tenemos toda una organización por desenvolver", ha advertido el portavoz parlamentario que, en base al "proyecto político participativo a nivel de todo el país", ha puesto de relevancia la necesidad de "irse moviendo por todas las comarcas". "Para eso es necesario establecer unos medios", ha resumido.



En esta línea, ha defendido que el "debate" que se está dando en En Marea en este ámbito es "completamente transparente" y busca "poner encima de la mesa cuáles son las necesidades y de que forma se pueden cubrir de forma eficaz".



UNA SITUACIÓN "CONCRETA"



Del mismo modo, ha resaltado su situación "concreta", por la que desde que llegó a la política tuvo que "dejar sus funciones" y pedir la "excedencia", "algo que no ocurrió con el resto de cargos representativos, que pudieron mantener sus puestos de trabajo hasta que fueron elegidos como representantes públicos".



"Esa es la diferencia que justifica una cosa y otra", ha dicho el portavoz de En Marea, que ha destacado, no obstante, que su escrito hacía únicamente "una propuesta".



Villares ha considerado que esta petición no colisiona con la "ética" de En Marea y ha rechazado que pueda vincularse a gestos de "vieja política". "Lo que es vieja política es utilizar recursos y no explicar de dónde vienen esos recursos, lo que es vieja política es financiarse ilegalmente, lo que es vieja política es no explicar de dónde vienen esos fondos y cómo se organizan", ha indicado.



Finalmente, ha apuntado que En Marea está "estableciendo una carta financiera" que determinará este tipo de cuestiones. "En cuanto lo tengamos aprobado, lo haremos público", ha concluido.