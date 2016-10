La coordinadora provisional de En Marea tiene sobre la mesa desde el pasado viernes un escrito de su portavoz en el Parlamento, Luís Villares, en el que solicita la contratación de personal de apoyo --un chófer y un secretario--, así como que estudie "una compensación de las rentas salariales" que dejó de percibir desde el momento en el que fue escogido candidato del partido instrumental a la Xunta en primarias --diez días después de presentar su excedencia como magistrado--.



En esa solicitud que entregó en papel, Villares reivindica que, desde las elecciones del 25 de septiembre, como candidato de En Marea y portavoz de la formación ha tenido que afrontar "una serie de responsabilidades derivadas del cargo" que, además de los "desembolsos" que le han supuesto, determinaron "una dedicación de especial intensidad" que han puesto de manifiesto "una serie de carencias" para desarrollar su labor.



El dirigente de En Marea relata los medios técnicos y humanos con los que contó durante la campaña y hace constar que no percibe "emolumentos de ningún tipo" desde el 4 de agosto, fecha en la que presentó su baja ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para presentar su candidatura a las primarias.



Pasado el 25-S y dado que los medios puestos a su disposición estaban financiados con cargo a la campaña (chófer, vehículo y kilometraje, dietas, secretaría personal y responsable de prensa), Villares explica que prácticamente "todos" le fueron retirados, al finalizar ese periodo, a excepción de la persona encargada de comunicación, por lo que se ve obligado a usar medios propios, como, por ejemplo, el coche.



Entre sus argumentos, apunta que la atención a sus obligaciones tanto de organización como con el grupo parlamentario le ocupan "todo" su tiempo, sin poder "delegar en terceros parte del trabajo", lo que le impide "cumplir con más eficacia otras funciones inherentes" a su compromiso con En Marea como "la propia reflexión política para la generación del discurso", además de "planificar mejor" su tiempo.



En este contexto, se dirigió a la coordinadora provisional de En Marea, a la que solicita que autorice la contratación de un chófer para la realización de sus desplazamientos; un secretario personal para la asistencia de agenda y compromisos de carácter político, vinculados a la organización; y la asunción de los gastos de kilometraje no cubiertos en su función como parlamentario.



Asimismo, pide que se estudie "una compensación" de las "rentas salariales" que dejó de percibir desde el momento en que fue escogido como candidato en primarias, "con las obligaciones que, para el futuro, se deriven" para él de la Carta Financiera.



UNA CASO PARTICULAR



Luís Villares trasladó la carta a la coordinadora de En Marea en la reunión que ésta mantuvo el pasado viernes. Fuentes de su entorno consultadas por Europa Press han incidido en que el hecho de que el grupo y el portavoz cuenten con unos medios personales adecuados facilitaría el desarrollo del trabajo político "por parte de todos".



También han subrayado que su caso es particular en lo que respecta a los emolumentos, toda vez que, a diferencia de otros dirigentes, su puesto de trabajo no es compatible con la actividad política y tuvo que renunciar como magistrado del TSXG para poder presentarse a las primarias.



En todo caso, al margen de los medios personales, las mismas fuentes apuntan que la parte de la compensación se plantea como una posibilidad a estudiar y añaden que se hizo por escrito en aras de la "transparencia" y de hacer constar los argumentos.



Además, con ese mismo trasfondo, abandonó la reunión tras plantear sus peticiones por escrito, lo que habría hecho con el objetivo de no condicionar el debate.



PROPUESTA GLOBAL DE PERSONAL



Fuentes de la coordinadora provisional han trasladado, por otra parte, que las cuestiones relativas a los medios personales que demanda Villares --un chófer y un secretario-- serán sometidas a estudio.



La previsión es que dicho análisis se realice en el marco de una propuesta global para el `staff` de asesores que tendrá En Marea en la Cámara autonómica y que se ultimará en los próximos días, para poder engrasar la maquinaria parlamentaria en el plazo más breve posible.



En el grupo parlamentario también está pendiente de designarse la persona que se encargará de la coordinación. Según los documentos aprobados en la asamblea constituyente de En Marea del pasado mes de julio, este papel le correspondería al cabeza de lista en el caso de que no se formase gobierno --como es la situación actual--, pero también está a debate si esta labor la desempeñará una persona ajena a los diputados, como ocurre en la agrupación parlamentaria del Congreso.