Vodafone ha salido al paso de las "graves acusaciones" de R de estar detrás de la caída de su red, que afectó de forma masiva a sus clientes de móvil entre los días 23 y 24 de diciembre, para negar este extremo.



R aseguró que "la causa de la incidencia" se debió a "un aumento desproporcionado del tráfico de SMS dirigidos a clientes de R como consecuencia de un envío masivo de mensajes del operador Vodafone".



Tras "los análisis técnicos realizados", Vodafone España dice "tener la firme convicción de que nada tiene que ver con esta incidencia", pues su envío de SMS cursados desde la red de Vodafone a la red de R "no es significativo", por lo que tacha la acusación de "injustificada e irresponsable".



Por todo ello, Vodafone España insta a través de un comunicado a la compañía de telefonía R a "reconsiderar su acusación y a retirarla de forma inmediata".



Precisamente, este lunes en su cuenta oficial de Twitter Vodafone España insiste en que "las campañas entre operadoras son normales, no existiendo nada extraordinario en esta". "Nuestro envío no ha causado la caída de red de R y lamentamos que nos usen como justificación", sentencia .