O xuíz investiga ao xefe de seguridade de Renfe por 'posible defecto' ao avaliar riscos

O xuíz que instrúe a causa polo accidente do tren Alvia que deixou 80 mortos en xullo de 2013 en Angrois (Santiago) decidiu investigar ao director de seguridade na circulación de Renfe, Antonio Lanchares, pola súa implicación na avaliación de riscos da liña na que se produciu o sinistro.

Ademais, citou na mesma calidade de investigados, para "garantir o lexítimo dereito de defensa", a tres técnicos da consultora Ineco (cuxo accionariado llo reparten Enaire, Adif e Renfe) que realizaron un informe de avaliación sobre a liña de alta velocidade que conecta Ourense coa capital galega.

Así consta nun auto con data de este 19 de outubro, ao que tivo acceso Europa Press, co que o instrutor chama a declarar o 7 de novembro ás 9,30 horas a Lanchares e ás 12,00 horas dese mesmo día a unha das persoas responsables do informe de Ineco. Para o día 8 lapa aos outros dous autores do documento, ás 9,30 horas e ás 12,00 horas, respectivamente.

O titular do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago, Andrés Lago, pediu identificar a estas persoas o pasado 15 de setembro, e era previsible que, tras achegar os nomes a operadora ferroviaria e a avogada do Estado (en nome da empresa de consultoría), fosen citados. Así as cousas, declararán todos en calidade de investigados.

Desta forma, son seis xa os investigados polo sinistro, ao sumarse este catro ao maquinista Francisco Garzón Amo, que circulaba despistado porque recibira unha chamada do interventor; e ao exjefe de seguridade na circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.



"CORRESPONSABILIDADE" DE LANCHARES

Tanto a citación dos técnicos de Ineco como a de Lanchares derívanse da declaración de Cortabitarte, da que, segundo lembra o instrutor no auto, "inférese" que "a tarefa de avaliación de riscos previa á posta en funcionamento da liña non era unha competencia exclusiva de Adif, senón compartida coa operadora ferroviaria".

Renfe, tendo en conta a declaración do exresponsable de seguridade de Adif, "en caso de advertir algunha situación de risco, podería mesmo cuestionar ou oporse á emisión do preceptivo certificado de seguridade que habería de emitir a Dirección de Seguridade na Circulación de Adif", recolle o xuíz.

Iso, engade, "sitúa a Lanchares en situación equiparable á do propio Cortabitarte, de tal modo que calquera posible defecto na avaliación de riscos que puider ter incidencia causal na xeración do sinistro sería corresponsabilidade de ambos".

Por iso chámalle a declarar en calidade de investigado, e tamén sen "obviar" que Lanchares foi quen solicitou "a desconexión do ERTMS", que foi autorizada "o mesmo día" por Cortabitarte "sen que conste que, con carácter previo, realiceise unha previa avaliación do risco". Aínda que esta medida prevíase temporal, tal e como destaca o xuíz, "ao cabo mantívose" e estaba vixente no momento do accidente.

Andrés Lago indica que "non é este aínda o momento de valorar que incidencia causal puido ter" a desconexión do ERTMS embarcado, pero si ve "necesario esclarecer se tal decisión foi precedida ou non dunha correcta avaliación dos riscos". "Particularmente", segundo agrega, "á hora de conxurar o risco de descarrile por exceso de velocidade ou descoido do maquinista".



PARA SOLICITAR "EXPLICACIÓNS"

O xuíz fai fincapé no seu auto en que aos técnicos de Ineco a cita en calidade de investigados "inicialmente" e "para salvagardar o seu dereito de defensa", cousa que non explicita para Lanchares.

Como a el, a cita despois de que o alto cargo de Adif investigado apuntase ao seu labor. "Segundo despréndese da declaración prestada por Cortabitarte, a función de tales técnicos non se limitaba a unha mera función auditora exenta de capacidade decisoria ou propositiva, senón que eran devanditos técnicos os encargados de efectuar a avaliación de riscos e, en caso de resultar algún que non fose despreciable, comunicar a Adif as medidas necesarias para conxurar o mesmo", comenta o xuíz.

Tamén sinala que o responsable do administrador ferroviario aduciu "os termos contractuais que rexen entre o Adif e Ineco, segundo os cales era competencia desta última realizar unha análise do rexistro de situacións de perigo resultante así como das medidas adoptadas para a redución de riscos ou a súa eliminación, facéndoos tolerables para a administración".

Precisamente para "solicitar as explicacións" dos técnicos respecto diso, cítalles en calidade de investigados.



OUTRAS DECISIÓNS

Por outra banda, Lago reclama a Renfe no seu auto a documentación que solicitou no seu día o avogado que defende ao maquinista, Manuel Prieto. Tamén engade algunhas cuestións para que responda a Axencia Ferroviaria Europea, da que está pendente a elaboración dun informe requirido polo xuíz.

A resposta a este requirimento atrasouse tendo en conta que o envío realizouse a unha dirección errónea. Agora, o titular do xulgado ordena tamén librar comisión rogatoria pola canle procesual ordinario, para que se cumpra este extremo.

Por último, non estima "procedente de momento" a petición de QBE, a aseguradora de Renfe, que solicitara que prestase fianza Allianz para asegurar as responsabilidades pecuniarias que puidesen declararse.