O xuíz archiva a venda ilegal de peixe no Berbés, pero admite "irregularidades"

O xulgado de instrución número 4 de Vigo decretou o sobresemento do proceso polo que se investigaba a 13 persoas pola suposta venda ilegal de peixe no porto do Berbés, debido á falta de elementos suficientes para sustentar as imputacións por suborno e revelación de segredos, aínda que precisou que, durante a instrución, quedou constatada a existencia dun "cúmulo de irregularidades".

Segundo o auto emitido polo xuíz, non hai probas suficientes para soster a imputación por suborno porque, aínda que hai dúas testemuñas que aseguran que algúns policías portuarios esixían dádivas a cambio de favorecer aos vendedores con mellores postos na lonxa, ou baixo a ameaza de sanción, devanditos testemuños poden ser contraargumentados con facilidade.

Nese sentido, após explicar que non dispón de máis testemuñas que corroboren eses feitos, o xuíz admite que "podería porse en marcha, e con carácter estendido" o argumento da "lei do silencio" nun ámbito "tan restrinxido" como o porto do Berbés. "Pero unha instrución xudicial non pode sosterse en rumores, por moi estendidos que estes sexan", recalcou no seu auto.

Ademais, o maxistrado lembrou que non queda constancia do pago deses subornos, nin tampouco se pode probar que os presuntos autores do suborno tivesen un "incremento ilícito" no seu patrimonio como consecuencia deses pagos.

Por outra banda, o xulgado tamén argumentou que, a pesar de constatarse que era práctica habitual que os policías portuarios investigados avisasen a certos vendedores da presenza de inspectores, ditas prácticas "non poden integrar o tipo penal" de revelación de segredos.

Segundo precisou o xuíz, non pode considerarse que estes traballadores revelasen unha actuación secreta dos inspectores, porque cando estes chegaban ás instalacións portuarias, a súa presenza era pública e notoria, non secreta, e sabíase que ían facer o seu labor inspector.

"Irregularidades" asumidas como "normais"

Pese ao auto de sobresemento, o xuíz de instrución número 4 de Vigo, que fai un expreso recoñecemento da "laboriosa e completa" investigación da Garda Civil, fai constar que as dilixencias practicadas permiten constatar a existencia de "un cúmulo de irregularidades" na xestión de diferentes actividades portuarias, especialmente no seo dos policías portuarios.

Así, o maxistrado sinalou que, das escoitas teléfonicas, inférese que os policías avisaban a algúns armadores cando chegaban inspectores á lonxa; ou falaban de forma "subrepticia" da entrega de pezas de peixe como forma de pago.

Do mesmo xeito, as investigacións da Garda Civil tamén apuntaron a presenza dunha persona vendendo peixe na lonxa, desde facía anos, sen ter autorización para iso, e coa conivencia dos policías portuarios, con quen supostamente se repartiría os beneficios da venda; ou o desprazamento de peixe sen os debidos controis.

Finalmente, subliña que, con motivo desta instrución, moitos deses comportamentos irregulares, "que desde outrora viñan asumindo como normais", deixaron de producirse, "o que sen dúbida beneficia ao conxunto da sociedade e aos propios usuarios das devanditas instalacións".