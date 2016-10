O Boletín Oficial do Estado (BOE) publica este luns o anuncio de notificación dun expediente sancionador aberto pola Consellería de Economía, Emprego e Industria a Repsol por un incumprimento en materia de prevención de riscos laborais na súa refinaría da Coruña.



En concreto, refírese ao resultado dunha actuación de inspección de traballo, segundo confirmaron a Europa Press fontes da Consellería de Industria.



Estas mesmas fontes non concretaron a contía da sanción, mentres que precisaron que a súa notificación se publica no BOE porque, inicialmente, houbo "un defecto de forma" na citada comunicación do expediente sancionador por correo certificado.



Agora, os interesados dispoñen do prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE para interpoñer recurso de alzada, así como para comprobar o contido íntegro do expediente nas dependencias da Xefatura Territorial da Coruña.