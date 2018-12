La Xunta anuncia medidas para mejorar la Atención Primaria en la sanidad gallega

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado la propuesta de ofrecer contratos de entre uno y tres años a los médicos de familia y pediatras formados en Galicia una vez acaben el periodo de residencia (MIR).

Núñez Feijóo ha dicho en la sesión de control del Parlamento gallego a preguntas de BNG y En Marea que esta es una de las propuestas en las que trabaja la Xunta para mejorar la situación de la sanidad, sobre todo en atención primaria, tras las protestas generalizadas de pacientes, sindicatos, partidos y profesionales de los últimos meses. Entre otras medidas, también ha destacado que la Xunta creará la figura del responsable, director de Atención Primaria en todas las gerencias hospitalarias.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha centrado la primera parte de su intervención en la lectura de distintos testimonios de profesionales médicos que cuestionan la política sanitaria de la Xunta, con denuncias de recortes y precarización de su trabajo, y ha calificado a Núñez Feijóo de ser "un peligro" para la sanidad pública.



Luís Villares, portavoz de En Marea, ha cuestionado al presidente gallego sobre una transferencia interna en el pasado mes de noviembre por la que se cambiaron unos dos millones de euros de distintas partidas para adjudicarlos a la "sanidad privada".



Núñez Feijóo ha aludido a razones de ejecución presupuestaria esta acción y ha reprochado a Villares que una parte de ese dinero correspondía a la construcción y reforma de un centro de salud y un punto de atención continuada en Cangas (Pontevedra), donde gobiernan "las mareas", y que no ofrecen los terrenos necesarios.



En su opinión, además, con esta pregunta el portavoz de En Marea confirma que "toca de oído" en la Sanidad y desconoce cómo se gestiona una presupuesto de casi 4.000 millones de euros en esta área.

Núñez Feijóo ha avanzado otras medidas como la decisión de ampliar la edad de jubilación hasta los 70 años y ha recordado que a partir del 1 de enero el personal sanitario cobrará un 6 % más de media en sus nóminas tras el acuerdo alcanzado recientemente.

Ampliaciones de hospitales

Sobre las protestas, ha asegurado que su gobierno "toma buena nota", si bien es cierto que, en su opinión, los grupos de la oposición se olvidan de que también las hay en otras partes.



Además de estas medidas, Núñez Feijóo ha anunciado que el Consello de la Xunta aprobará mañana la licitación de la ampliación del hospital de Ferrol y ha cargado contra el gobierno local, de Ferrol en Común, del espacio En Marea, por no responder a su petición de licencia de obra, tras lo que ha interpelado a Villares para "intervenga".



"A ver que me entere bien. ¿Quiere que llame por teléfono a un alcalde y le diga lo que tiene que hacer, que se salte el procedimiento debido... Y lo dice impunemente (...) Eso tiene un nombre muy feo en el Código Penal", le ha replicado Villares, magistrado en excedencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG.



El presidente gallego ha cuestionado la actuación de los alcaldes de Ferrol y de Cangas, uno por no darle respuesta desde agosto y por rechazar hablar con el departamento de Urbanismo autonómico y el otro por no ceder las parcelas adecuadas.



"No es tráfico de influencias es defensa de la sanidad pública por encima de cualquier otra prioridad", ha respondido a la acusación velada de Villares.



La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerado una "vergüenza" la intervención del presidente gallego quien, en su opinión, cada vez que se le cuestiona o se pone de relieve un problema se dedica a "difamar".



Ha reiterado que el conselleiro "no puede seguir un minuto más" en su puesto, si bien ha reconocido que eso "no arreglará los recortes" hechos en los últimos años.



"Las lecciones de difamación puede darlas usted", le ha reprochado el presidente gallego, que ha asegurado que Galicia cuenta en al actualidad con "la mejor" sanidad de su historia y uno de los mejores sistemas de Europa