La Xunta anuncia un observatorio y la oposición achaca "poca ambición" ante el problema de la vivienda

La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, ha anunciado la creación este año de un observatorio sobre la vivienda y ha augurado una "revolución" en materia de transporte y movilidad, conforme a los planes que su departamento prevé poner en marcha esta legislatura.



Coincidiendo con su comparecencia en el pleno del Parlamento, los portavoces de la oposición --En Marea, PSdeG y BNG-- le han atribuido "poca ambición" y han hablado de un discurso con "mucha ferreña para tan poca pandereta", de "política de paliativos" y "mirada corta".



Por su parte, el PP ha dado "gracias" a la conselleira por "el continuismo", al considerar que sus medidas "están demostrando sus beneficios y acaban de ser refrendadas en unas elecciones".



En el ámbito de la vivienda, Ethel Vázquez ha explicado que el observatorio que prevé poner en marcha la Xunta tendrá el objetivo de guiar la toma de decisiones de la consellería.



Además, ha apuntado a los planes para fomento de la rehabilitación, también en cascos históricos, y, ya en la réplica, ha asegurado que todas las actuaciones juntas conforman una "completa política" en este campo.



Críticas oposición



El diputado de En Marea Marcos Cal, no obstante, la ha calificado de "política cosmética y superficial", ha reclamado más fondos para garantizar el acceso a la vivienda y ha avisado de que los desahucios "siguen siendo un problema de primera magnitud" en la comunidad, con unos cinco lanzamientos diarios, según sus cifras.



"Por mucho que lo digan, no va a ser el dato que digan ustedes", le ha respondido la titular de Vivenda, al señalar que las estadística "hay que filtrarlas" y que no es lo mismo una vivienda habitual que otro tipo de inmueble.



Por su parte, la socialista María Pierres ha interpretado que "falta ambición" en la consellería tras escuchar la intervención de Ethel Vázquez. A su juicio, "algo está fallando" cuando Galicia, con dos viviendas protegidas entregadas en 2015 --según sus números--, se situó "a la cola de toda España".



Todavía sobre vivienda, la parlamentaria del PSOE ha hecho un llamamiento "a trabajar" para que la administración promueva viviendas que favorezcan la "cohabitación" de modo que sean "ejemplo" para el sector privado.



Luís Bará, del BNG, ha recibido el discurso de Vázquez como "un tanto plano" y con "pocas novedades". El nacionalista también ha demandado "más vivienda pública" y, a modo global, ha solicitado "otra política de vivienda, activa y no reactiva". "Social y por la equidad", ha apostillado.



Transporte público



En el campo del transporte público, la conselleira ha abogado por "adaptarlo a la realidad actual", y ha dicho que el Gobierno gallego ve "como una oportunidad" el término de las concesiones.



Así, ha reivindicado el "reto" de la reordenación y el de "resolver" el problema del transporte en el rural, con la implantación de servicios a demanda en 2019 y "aprovechando las sinergias del transporte escolar". En este sentido, ha opinado que "lo fácil es no hacer nada, como hizo el bipartito".



En paralelo, ha apuntado al plan de transporte metropolitano, ha apelado a que Vigo colabore, y ha agregado que el programa para que menores de 19 años puedan viajar gratis ya cuenta con más de 33.000 usuarios.



"Tienen que hacerle frente a ese cambalache y ahora lo presentan como una oportunidad", le ha espetado Bará, mientras que Pierres le ha soltado que "no tiene nada de qué presumir" pues "está haciendo lo que no tiene más remedio que hacer" y como "consecuencia" de una sentencia.



Sin embargo, para la responsable de Infraestruturas, lo que está haciendo el Ejecutivo autonómico --mediante la ley de acompañamiento a los presupuestos-- es "sentar las bases para coordinar" servicios y también "clarificar" cuál debe ser el procedimiento para la adjudicación.



Vázquez ha recriminado de nuevo al bipartito que en cuatro años "no hizo nada" y ha asegurado que "en seis meses", en 2009, el PP "tuvo que resolver" el panorama con una ley "para dar estabilidad al sector y garantizar el transporte público".



AVE e intermodales



En otro orden de cosas, la conselleira, en su comparecencia, ha insistido en que el AVE para Galicia es "irrenunciable", asumiendo el nuevo plazo de 2019 que dio el Ministerio de Fomento, algo que ha achacado a la "parálisis" por el "bloqueo" del Gobierno central.



"Estaremos atentos a estos compromisos renovados", ha afirmado, tras citar la mejora de la conexión ferroviaria en Lugo, con Ferrol, la variante de Ourense y la de Cerdedo. "Estaremos vigilantes de cuándo llegue pero aún más de cómo llegue", ha apostillado, abogando por una alta velocidad "segura".



En cuanto a las estaciones intermodales, ha apuntado que la "previsión" es "poder licitar las primeras fases" de las de Santiago, Vigo y Ourense "este mismo año", pero ha incidido en que son proyectos "que requieren un esfuerzo colectivo".



En su turno, Marcos Cal ha avisado de que el grupo de En Marea "sigue esperando por la comisión de investigación" sobre el accidente del Alvia en Angrois en julio de 2013, que provocó 80 muertes y más de un centenar de heridos.



El portavoz del Bloque en el debate, por otra parte, ha echado de menos que se hablara del tren de cercanías y ha exigido "ejercer las competencias" de Galicia.



AP-9 y otras vías



Asimismo, la dirigente autonómica ha avanzado que en febrero tendrá la primera reunión de la comisión bilateral sobre la AP-9.



Después de que el popular Martín Fernández Prado reivindicase el cumplimiento del programa electoral de su partido, Bará le ha reprochado que no lo haga en este punto, en alusión a la transferencia de esta autopista.



Por último, entre otras medidas, Vázquez ha adelantado que este mismo miércoles se iniciará el proceso de información pública del proyecto de conexión de la Vía Ártabra con la AP-9, libre de peajes.



Y en próximas semanas, según ha indicado, también se licitará el contrato para la redacción del proyecto constructivo que dará continuidad a la autovía de la Costa da Morte, comenzando por una primera fase entre Baio y AC-432, en dirección a Camariñas.