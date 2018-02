La Xunta aprueba la OPE de educación con 2.050 plazas, "la mayor" desde 2007

El Gobierno gallego ha dado luz verde hoy a la oferta de empleo público (OPE) de educación para el próximo curso y que con 2.050 plazas se sitúa como la "mayor" convocatoria desde el año 2007.

De estas plazas, correspondientes a 30 especialidades, 1.050 plazas serán Educación Secundaria, 160 para Formación Profesional, 30 para escuelas oficiales de idiomas, 705 de maestros, y 105 de catedráticos de Música y Artes Escénicas, según ha avanzado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Asimismo, según ha detallado, las plazas según el acceso contemplarán 1.072 para reposición, 581 para estabilización del empleo temporal, 397 de promoción interna, por lo que las 1.653 plazas restantes serán de acceso libre.



"Queremos ofertar a la comunidad educativa de Galicia ser la más estable de España", ha incidido el presidente gallego, que se ha marcado como objetivo que en el año 2020 la tasa de interinos se sitúe "en el 5 o 6 %", reduciendo a la mitad la tasa actual que se sitúa en un 13 por ciento.



"Hoy es la menor tasa de España pero queremos reducirla a la mitad", ha proclamado el jefe del Ejecutivo que ha asegurado que su Gobierno continuará "reforzando la educación pública"



De forma paralela, también ha dado cuenta de la aprobación de un nuevo concurso público para contratar 520 plazas sostenidas concertadas con fondos públicos en escuelas infantiles.



De este forma, el concurso anunciado hoy mejora las condiciones del anterior, que se puso en marcha hace tres años, puesto que amplía la oferta total en un 20%, que corresponde a 96 plazas a mayores de las que existen en la actualidad.



Entre estas nuevas 96 plazas, Núñez Feijóo ha destacado que 20 corresponden a los municipios de Monforte de Lemos y Ponteareas, en los que la Administración autonómica no ofertaba plazas públicas, buscando que todos los ayuntamientos de Galicia sean el mejor lugar para crear una familia.



La duración de este contrato, al igual que el anterior, será de tres años, y su valor estimado asciende a 6 millones de euros.



Los contratos autorizados esta mañana pretenden garantizar una oferta suficiente de plazas en iguales condiciones que en las escuelas públicas, en aquellos ayuntamientos donde la red pública a día de hoy no cubre la totalidad de las demandas de las familias.



En este sentido, ha recordado que en este curso, las familias gallegas cuentan con 23.516 plazas sostenidas con fondos públicos en escuelas infantiles, a las que hay que sumar las 235 plazas en 47 casas nido.



Con todo, ha asegurado que a día de hoy, "podemos decir que la lista de espera en escuela infantil de Galicia es cero", porque todas las familias que no obtuvieron plaza pública obtuvieron un bono para acudir a una escuela concertada.



"El objetivo es que en 2020 todos los municipios de Galicia cuenten con un recurso de conciliación", ha remarcado el mandatario autonómico que ha se ha referido a la apertura, el próximo curso de las escuelas infantiles públicas de Ourense, Santiago, Lugo, Mos y A Estrada, y que constituirán un total de 402 nuevas plazas.