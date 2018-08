La Xunta apuesta por las nuevas tecnologías en la lucha contra los incendios forestales

La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha destacado la importancia de incorporar las nuevas tecnologías en la lucha contra los incendios forestales, y especialmente las relacionadas con la información y la comunicación.



Así se ha pronunciado este martes la titular do Medio Rural durante una visita a la base aérea desde la que opera el helicóptero de coordinación de la Xunta, que ofrece imágenes en tiempo real y georreferenciadas.



La conselleira ha explicado que este aparato permite comprobar la situación de un determinado incendio sobre plano y su evolución, algo que, como ha indicado, ayuda mucho en la toma de decisiones para su extinción.



Además, ofrece datos clave para orientar las labores del dispositivo y la gestión de los fuegos, en particular en el caso de los grandes incendios, que resultan más complicados de atajar.



La titular do Medio Rural ha vinculado estas mejoras tecnológicas con el dispositivo de 88 cámaras repartidas por los 19 distritos forestales de Galicia para labores de vigilancia y disuasión, un operativo que completará su despliegue a lo largo de esta semana.