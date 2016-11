La Xunta destaca que el curso se inició con "normalidad" con la LOMCE implementada

El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha destacado que el curso 2016/2017 arrancó en Galicia "con normalidad", con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) implementada en todos los cursos sin rupturas drásticas.



Así se ha pronunciado este miércoles el titular de Educación en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado popular César Manuel Fernández sobre el inicio del curso en Galicia y la situación actual del sistema educativo gallego.



Al respecto, el conselleiro ha asegurado que el curso arrancó "con normalidad". De este modo, ha explicado que la educación pública da servicio a unos 322.300 alumnos en el ámbito no universitario y que servicios como el transporte escolar movilizan a 90.000 estudiantes y el de comedor, a 60.000.



Además, ha asegurado que "modelo" educativo del Partido Popular "está teniendo resultados" por lo que ha considerado que "llegó el momento de que los responsables políticos" trasladen a las familias "más tranquilidad y menos confrontación".



"Iniciamos un nuevo tiempo en el que, tanto en España como en Galicia, tenemos que avanzar en los puntos en común fundamentales para conseguir un gran acuerdo para la educación", ha manifestado.



LOMCE



Sobre la implantación de la LOMCE, norma sobre la que la diputada de En Marea Luca Chao ha pedido al conselleiro que inste a su paralización, Rodríguez ha reconocido que su aplicación "no ha sido fácil", tanto en Galicia como en España, porque "hay unos requisitos técnicos" y "hubo un rechazo de ciertas formaciones políticas que complicaron su aplicación".



Con todo, ha asegurado que en Galicia la Xunta ha sido capaz de aplicarla con "constante tranquilidad en el conjunto de sistema y siempre respetando todo lo que tiene que ver con las características propias del sistema educativo gallego".



"De hecho, el próximo lunes vamos a tener una conferencia sectorial en Madrid en la que esperamos, después de los mensajes lanzados por el ministro, llegar a unos ejes vertebrales que posibiliten, a corto y a medio plazo, establecer unas líneas de consenso que nos lleven a algo que todos demandamos pero que algunos intentan no hacerlo nunca, que es llegar a un acuerdo por la educación", ha indicado.



Frente a ello, la parlamentaria de En Marea ha asegurado que "si algo consiguió" la LOMCE fue "la oposición unánime de toda la comunidad educativa", por lo que lo ha vuelto a instar a echar abajo esta norma.