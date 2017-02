La Xunta destinará 30 millones a fomentar el emprendimiento en el rural

La Xunta destinará un total de 30 millones de euros a fomentar el emprendimiento en 241 municipios del rural gallego declarados como "zonas de especial despoblación" para que las personas interesadas puedan poner en marcha sus proyectos.



El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, informó tras la reunión semanal del Consello en la que se ha dado luz verde a esta medida con la que el Ejecutivo autonómico prevé que se beneficien unas "13.000 personas".



En su intervención, ha precisado que este programa tendrá dos ejes, uno con medidas dirigidas a fomentar específicamente el emprendimiento y otro con acciones dirigidas a la formación. En concreto, el lo tocante al emprendimiento, ha destacado la puesta en marcha del Programa Galicia Emprende Rural, una actuación del Igape dotada con 2,5 millones para promover la diversificación y la creación de nuevas empresas en el rural.



"Son ayudas a primera implantación de nuevas actividades económicas no agrarias y que sean viables", ha afirmado para precisar que los destinatarios de este programa serán los agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrarios, pymes de nueva creación o que inicien actividades no llegadas a cabo antes y autónomos. Los apoyos incluirán una cuantía básica de 20.000 euros que podrán incrementarse hasta un máximo de 70.000 euros.



Otras acciones previstas en este ámbito serán la creación de seis laboratorios cooperativos en el rural; así como la mejora de los incentivos a la contratación, con un presupuesto de 1,7 millones de euros. También se potenciará con 3,8 millones de euros los centros coworking en el rural y se reforzarán las ayudas dirigidas a los municipios para la creación de `Espacios de emprendimiento activos de comercio`.



Formación



Por otra parte, en relación a las medidas dirigidas a impulsar la formación, Rueda ha anunciado la elaboración de un Plan de formación en industrias forestales, dotado con 2,3 millones y que tendrá como objetivos aumentar la oferta formativa en forestal, carpintería y madera en los centros de formación profesional; consolidar el Centro integrado de formación del Pedroso, en Santiago; o potenciar el CIS Madeira de la Axencia Galega de Innovación, entre otras cuestiones.



Asimismo, se pondrá en marcha la iniciativa Formación á porta, una actuación pionera con la que se llevará a los ayuntamientos que no cuenten con centros homologados las actuaciones necesarias para obtener certificados de profesionalidad. También se reforzarán las aceleradoras de empleo con dos millones de euros.



En el ámbito de los talleres de empelo, el vicepresidente ha destacado que se invertirá 12,5 millones de euros en la puesta en marcha de 70 talleres, con los que se prevé beneficiar a 1.400 personas.



Puntos de vertido



Por otra parte, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda también ha destacado que la Xunta ha invertido un total de 4,3 millones de euros para la eliminación de 626 puntos de vertido incontrolados detectados en Galicia entre los años 2009 y 2016.



Al respecto, ha destacado que esta lucha contra la contaminación y la regeneración ambiental de los espacios degradados se mantendrá en los próximos dos años. Para ello, el Gobierno gallego invertirá 1,5 millones de euros para continuar con el apoyo a entidades locales en la erradicación y restauración de los espacios degradados.



Con estos fondos, las previsiones que maneja la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para los ejercicios 2017 y 2018 es llegar a erradicar alrededor de 250 puntos de vertido incontrolados en 35 municipios.



Transferencia de una carretera



Además, el Consello de la Xunta ha autorizado este jueves la transferencia al Ayuntamiento de Vigo de la carretera del puerto, entre las proximidades del cruce con la vía de A Venda y el regato Quintán.



El Consistorio olívico y la Diputación de Pontevedra firmaron un convenio de titularidad de la carretera EP-2001 Calvario-A Garrida, en el tramo iglesia de Beade-A Garrida (PO-330), en el lugar de Porto, desde el número 77 (próximo a la intersección con la carretera de A Venda) hasta el regato Quintián.