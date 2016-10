La Xunta hará una "transformación completa" de transpotes en Galicia para mejorar cobertura en el rural

La Xunta realizará una "transformación completa" del mapa de transportes y servicios en Galicia con el objetivo de mejorar su calidad y ofrecer la "máxima cobertura" a la dispersión geográfica del rural.



"Tenemos una planificación estratégica que comienza hoy y que tiene su aplicación a lo largo de esta legislatura", ha explicado, en rueda de prensa, la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez.



Y es que este jueves el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, avanzó el inicio de la primera fase de la nueva planificación del sistema de transporte público de Galicia con el doble objetivo de "buscar soluciones" para las dificultades de comunicación en el rural y la integración del transporte a demanda.



En lo que respecta a la integración del transporte a demanda, la conselleira ha explicado que se trata de diferentes modalidades de transporte --autobús, taxi o microbús-- para que éste sea más accesible y ofrezca una mayor cobertura para que llegue a cada vez más ciudadanos y se adapte a sus necesidades "reales".



Preguntada por si el transporte a demanda podría eternizar los trayectos, la conselleira ha asegurado que no, sino que producirá el efecto "contrario". Pero además, a este respecto, ha barajado la posibilidad de implantar marquesinas inteligentes, como ya ocurre en la Sierra de Madrid, para que los ciudadanos puedan pulsar un botón y el conductor del autobús sepa que tiene que parar en dicha marquesina.



OCHO AÑOS TRABAJANDO



En este sentido, Ethel Vázquez ha recalcado que este proyecto no comienza este viernes 7 de octubre, sino que la Xunta lleva "ocho años" destinando "esfuerzos y recursos" para mejorar la movilidad. Y es que, ha admitido, los actuales servicios de transporte son concesiones otorgadas en el siglo pasado, por lo que no se adaptaron al "envejecimiento" y a la "dispersión" geográfica de la sociedad gallega.



En total, La Xunta destinará 2,5 millones de euros, incluidos dentro del programa operativo Feder 2014-2020, para los trabajos previos y la elaboración del Plan de Transporte Público de Galicia.



En concreto, este plan se divide en dos fases. La primera pasa por la revisión de los actuales servicios y por la implantación de nuevos itinerarios con diferentes modos de transporte. De hecho, este viernes se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la licitación, por algo más de un millón de euros, de seis estudios previos de la situación del transporte en seis zonas: A Coruña y Lugo Norte, Centro, Ourense Este, Ourense Oeste, Servicios de Conexión interurbanos y provincia de Pontevedra y A Coruña Oeste.



Estos estudios tendrán en cuenta las redes de transporte escolar y regular de uso general, las formas en las que pueden participar los ayuntamientos, la coordinación de los trabajos y las zonas y la definición de los nuevos pliegos de explotación de los servicios.



APROVECHAR SINERGIAS



Es más, la conselleira ha barajado la posibilidad de "compaginar" y "aprovechar sinergias" entre el transporte escolar y el regular.



Así, en mayo de 2017 estarán listas las conclusiones de los mencionados estudios y los anteproyectos de explotaciones definidos. De este modo, esta primera fase culminará, en agosto de 2017, con la adjudicación de las nuevas líneas de los seis ámbitos territoriales y el inicio de la reordenación de los servicios de transporte público.



La segunda fase, con un presupuesto de casi 1,5 millones de euros, arrancará entre 2017 y 2020. El Gobierno gallego realizará una encuesta de movilidad a nivel autonómico con el objetivo de diseñar las rutas y empezará la redacción del plan. Finalmente, en 2019 se adjudicarán los nuevos servicios de transporte y se procederá a su implantación.



De este modo, el nuevo mapa de servicios de transporte público estará implantado en los primeros meses de 2020, integrando los servicios bajo demanda.



En palabras de la conselleira, se trata de un "verdadero desafío" en una materia "pendiente de resolver".