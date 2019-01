El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su Gobierno propondrá una convocatoria "extraordinaria" de plazas MIR en Atención Primaria en la reunión anunciada esta semana por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y a la que acudirán en los próximos días representantes de las autonomías para abordar la problemática del déficit de profesionales.

Así lo ha avanzado Feijóo este miércoles, durante su comparecencia en la comisión de investigación de los recortes en sanidad en el Parlamento gallego. En este sentido, ha insistido en que es "erróneo pensar que la responsabilidad" del ámbito sanitario es "únicamente" de las autonomías, "como si el traspaso de competencias liberase automáticamente" al Estado.

El presidente de la Xunta ha defendido el sistema gallego como "el mejor" de España

Y es que, tal y como ha explicado el titular de la Xunta, el Ministerio es "la única autoridad" para acreditar un mayor número de plazas MIR y de decidir "qué medicamentos se financian" con fondos públicos, ambas cuestiones que "condiciona todos los servicios de salud" de las comunidades.



En su comparecencia en la comisión, el presidente de la Xunta ha defendido el sistema gallego como "el mejor" de España, en referencia a datos del propio Ministerio que "otorgan a la sanidad pública gallega la nota más alta de su historia", con la Atención Primaria como servicio "más valorado". "Coincidirán conmigo en que la opinión ciudadana es la más importante", ha apostillado.

​Descalificativos "destructivos" de la oposición

Además, ha agradecido las críticas "constructivas" tanto de los profesionales en los grupos de trabajo como las de diferentes comparecencias en la comisión, frente a los descalificativos "destructivos" y basados en "mentiras", como son, a su modo de ver, las de la oposición (En Marea, PSdeG y BNG).

Precisamente, se ha referido a estos grupos para denunciar su "falta de respeto" al Legislativo autonómico al no acudir a esta comisión. "Me parece triste y avergonzante que eso ocurra", ha esgrimido, para contraponerlo a que su comparecencia en el Pazo de Hórreo se debe no solo a su "deber", sino también a su "voluntad".

"Otros partidos creen que la sanidad pública les pertenece", ha censurado, mientras que les ha acusado de decir "barbaridades" como que "Feijóo está matando a más gente que ningún grupo terrorista en el Estado". "Sin comentarios", ha sentenciado.

​​​Acusaciones

Os tres grupos da oposición no Parlamento galego (En Marea, PSdeG e BNG) acusaron ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "maltratar" a sanidade pública galega e de "mentir" durante a súa comparecencia na comisión de investigación para determinar as consecuencias dos recortes neste servizo. Por iso, pídenlle que "recoñeza" a problemática e os "erros" creados polo Partido Popular no sector.



Así o manifestaron os portavoces parlamentarios dos tres partidos da oposición en senllas comparecencias aos medios convocadas ao termo da intervención do líder do Goberno galego nunha comisión que eles mesmos promoveron, pero á que non acoden despois de que o PP aprobase en solitario o calendario de comparecencias.