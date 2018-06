La Xunta revisará el sistema de reservas de Cíes ante nuevos fallos

No hubo en esta ocasión escándalo ni problemas serios, como pasó en agosto con la sobreventa de plazas por las navieras, pero sí quejas por el desajuste en el sistema informático de reserva para las Cíes, que tendrá que será revisado con urgencia antes de su cambio, previsto para el 1 de julio. Será ya con la temporada de viajes diarios lanzada, que se inició este fin de semana con llenos en ambos días.

Como ya informó este diario, unas 300 personas, entre miembros de asociaciones de vecinos de Vigo y de un colegio de Vilagarcía, se quedaron sin poder viajar ayer al Parque Nacional pese a que habían realizado la inscripción en la web de la Xunta, condición previa para comprar el billete. Como ya se les había comunicado que no podrían entrar en las islas, ninguno se presentó, aunque la portavoz de la Federación Vecinal (Favec), María Pérez, que organizaba las excursiones para distintas organizaciones, se puso en contacto con el Parque Nacional y la Consellería de Medio Ambiente para tratar el asunto y buscar soluciones. “Ha quedado claro que el sistema no funciona bien y nos los han reconocido en la Xunta, porque la reserva no da derecho automático al billete. Mañana -por hoy- nos van a recibir en la Xunta y el Parque Nacional y se va a dar una solución para ajustar el sistema informático", explicó. Los alumnos del colegio arousano se fueron finalmente a conocer Ons como alternativa, en tanto que los que había reservado plaza de varias asociaciones de vecinos -San Roque, Alcabre, Zamáns y Casco Vello- van a ser resarcidos con otra fecha adecuada. "Nos confirmaron que van a hablar con la plataforma informática para que no vuelva a pasar. No pueden estar activos dos sistemas", señaló la presidenta de Favec. Otros 350 vecinos de asociaciones sí fueron a Cíes. Y el próximo domingo serán otros 200 anotados de Bembrive. La Favec también prevé el embarque clásico de mujeres "vecinales", 300 cada día, el martes y viernes.

Por su parte, desde el Parque Nacional se destacó que ayer y el sábado se completó el cupo, y se señaló sobre lo ocurrido con la Favec a la naviera "que no ejecutó la compra del billete".