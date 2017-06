Xunta y sindicatos retoman las negociaciones para terminar con las huelgas de transporte

La Xunta ha mantenido hoy una reunión tripartita con los sindicatos y las principales federaciones de empresarios de transporte por carretera de Galicia en la que ambas partes han acordado retomar las negociaciones a tres bandas paralizadas desde el pasado 16 de junio.



Tras cuatro jornadas de huelga masiva en el sector, que se han repetido en los martes y miércoles de las últimas dos semanas, el Gobierno gallego ha accedido a reunirse de nuevo con sindicatos y patronal a la vez esta tarde, algo que rechazaba por preferir reuniones específicas con cada una de las partes.



En el encuentro vespertino se ha decidido que, además de continuar estas reuniones a tres bandas, se crearán mesas de trabajo específicas en las que miembros de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda se reunirán con representantes sindicales y empresarios por separado.



Otro de los aspectos abordados en la reunión ha sido la subrogación de puestos de trabajo que garantice el mantenimiento del empleo, una de las principales demandas de los sindicatos hasta el momento de cara a la aplicación del nuevo plan de transporte público por carretera que la Xunta está elaborando, al que el sector de momento se opone.



Así pues, la Administración autonómica ha hecho entrega a los sindicatos de un informe en el que se analizan estas cuestiones y que mañana se debatirá más en profundidad en una mesa específica entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores.



La secretaria de acción sindical de la federación de transportes de UGT Galicia, Beatriz Meilán, ha comentado en declaraciones a Efe a la salida de la reunión que "no hay avances" sustanciales todavía en la negociación, pero que es "positivo" que se sienten las bases de un diálogo fluido entre las partes.



No obstante, Meilán se ha declarado "escéptica" en relación al plan para la subrogación entregado por la Xunta y ha esperado a analizarlo más detalladamente para pronunciarse al respecto.



"Cuando hayamos avanzado" en cada una de las mesas bilaterales, ha añadido, volverá a producirse un encuentro a tres bandas para abordar distintos aspectos a reformar del plan previsto por la Xunta, aunque ha asegurado que la convocatoria de huelga seguirá firme por el momento.



En líneas similares se han pronunciado el resto de representantes sindicales, ya que Marcos Pérez, secretario de la federación de transportes de Comisiones Obreras de Galicia (CCOO), ha comentado que el documento de la subrogación es "muy complejo" y cuenta con "muchos condicionantes" a debatir.



Sin embargo, también ha celebrado que las conversaciones vuelvan al punto inicial que "nunca se debió romper" y ha asegurado que "martes y miércoles estaremos en huelga" de nuevo, ante la imposibilidad, por plazos, de alcanzar un acuerdo firme con anterioridad.



Por su parte, Xesús Pastoriza, secretario de transportes de la Confederación Intersindical Galega (CIG), ha coincidido con el resto de líderes sindicales en definir como "positiva" la reunión a tres bandas, que será el órgano que finalmente "va a negociar" cómo se construye el plan de transporte público por carretera en Galicia.



Pastoriza también ha indicado que sindicatos y patronal mantendrán reuniones bilaterales para debatir otro tipo de temas y ha asegurado que es "muy temprano" para alcanzar un consenso pleno en un plan cuya aplicación ha instado a la Xunta a retrasar, dado que, al contrario de lo que defiende el Ejecutivo autonómico, "sí hay posibilidades" de hacerlo.



En cuanto a la patronal, las federaciones de empresarios de transporte por carretera Anetra, Fegabús y Transgacar han emitido un comunicado conjunto en el que afirman haber recibido "con alivio el anuncio del restablecimiento del diálogo" y manifiestan su "confianza en que sirva para que los sindicatos pongan fin a la huelga".



En el mismo texto matizan que en la reunión no se han producido avances "significativos", pero que el mero hecho de que se haya producido es ya un "paso importante".



Asimismo, los empresarios han mostrado hoy su disposición a analizar la propuesta de la Consellería para la subrogación de los trabajadores, pero ya han anticipado que el actual plan "ni la contempla ni permite que se produzca en unas condiciones razonables".



Como añadido, insisten en su ofrecimiento "de atender los servicios a partir del mes de agosto -fecha en la que se harán efectivas múltiples renuncias a las concesiones- para dar tiempo a la Administración a iniciar la elaboración de un plan alternativo" y que enmiende los errores del actual.