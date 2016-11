Ágatha Ruiz de la Prada se refugia en su trabajo tras su separación con Pedro J.

Más delgada, pero tan enérgica y vitalista como siempre, Ágatha Ruiz de la Prada, que hoy ha presentado su nueva colección de ropa de hogar, ha reconocido que tras separarse de su marido hace menos de un mes, tras treinta años de relación, no está en su mejor momento, "ahí voy".



El mismo día que sale a la venta el número de diciembre de la revista mensual, Vogue,en la que se publica el último reportaje del matrimonio Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez antes de anunciar su separación, la diseñadora madrileña se refugia en su trabajo y presenta última colección de sábanas y toalla.



La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, una de las más veteranas de la industria textil española, ha conseguido crear un universo propio lleno de color y optimismo, que ha trasladado a una vistosa colección de ropa de hogar.



"La ropa de casa, sobre todo las sabanas tienen una gran importancia dentro de mi carrera profesional, fue una de mis primeras licencias allá por el año 1986, cuando se consideraba una locura diseñar fuera de la pasarela", ha explicado hoy a EFE Ágatha Ruiz de la Prada.



A pesar de esta ruptura sentimental con el periodista y director de El Español, la diseñadora mantiene el brillo en la mirada, una luz que le permite crear diseños que invitan a ser feliz, "siempre he tenido claro que quería que mis diseños llegasen e hicieran feliz a cuanta mas gente posible, que estuvieran en todas las casas".



Esta diseñadora, que detesta el color negro, comenzó su carrera en un sótano de la calle Marqués de Riscal en los años de la Movida madrileña, fue entonces cuando empezó a diseñar sábanas para la firma El Burrito Blanco", "pero fue antes de tiempo, me adelante, aún no existía la cultura de comprar sábanas creadas por un diseñador".



Años después, Ágatha Ruiz de la Prada volvió a retomar el diseño de casa, "una época en la que vendimos millones de juegos de sábanas y toallas, pero llegó la crisis y se acabó"



Ahora, de la mano del grupo Texnorte y de la compañía Li&Fung, la diseñadora relanza una nueva colección que también incluye toallas, fundas nórdicas y cojines coloreados con atractivos rosas, azules, verdes y realzados con sus típicos iconos naifs de corazones, estrellas, nubes o margaritas.



"La nueva línea de ropa para el hogar es mejor, tiene mayor calidad, colores más fuertes y diseños más innovadores", explica esta diseñadora cuyo trabajo se ve con frecuencia en museos y galerías de todo el mundo.



Trabajadora incansable, Ágatha Ruiz de la Prada, reina de corazones, acaba de inaugurar una nueva tienda en Bolivia y ha desfilado en Mercedes-Benz Fashion Week Guatemala, "desde el uno de septiembre llevo diez desfiles, no queda otra, hay que trabajar".



Presente en más de 150 países, Agatha Ruiz de la Prada no se ha centrado en el mundo de la moda, sino que se ha extendido en otros ámbitos como la decoración, la papelería, los complementos, accesorios para perros. "Ahora también quiero volver a hacer sillas, mesas y papeles pintados".



El próximo miércoles presentará su nueva colección de gafas y el jueves la revista Vogue le entrega el premio "Mujer joya", desvela la diseñadora, quien celebra que el reciente Premio Nacional de Diseño de Moda se le haya concedido a David Delfín, "diseñador que se lo merece y al que quiero".