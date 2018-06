Aitana le dedica a Cepeda este cariñoso y conmovedor mensaje

Tras el detallazo de Cepeda al invitar por sorpresa a los amigos de Aitana en su cumpleaños, ahora es ella quien ha querido sorprenderle con un cariñoso y emotivo mensaje que ha publicado en su última foto en Instagram con la que agradecerle todo lo que hace por ella y confesar lo mucho que le quiere.

"Ayer me regalaste el mejor regalo que era traer a mis mejores amigos. Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... me has cambiado la forma de ver todas las cosas Luis, me has cambiado la manera de sentir, a mejor".

La complicidad que hay entre los dos triunfitos salta a la vista y aunque estamos más acostumbrados a ver a Cepeda dedicarle mensajes de cariño a Aitana, hoy ella ha querido confesar todo lo que siente por él y termina su mensaje diciendo: "No hace falta "palabras" porque todo se entiende, porque si, te quiero y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo... Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor".

La relación entre ambos está más que confirmada después de que la revista Cuore publicase hoy las imágenes del esperado beso entre ambos y tras leer los mensajes que tanto Cepeda como Aitana se han dedicado hoy en sus redes podemos afirmar por fin que Aiteda es real.